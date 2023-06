Hra o Kariho? Prohrál Jalonen. Dědek podle Hadamczika neměl žádnou roli

Sága je u konce. To, o čem už se tři týdny mluvilo a bralo za hotovou věc, se dneska potvrdilo. Kouč Kari Jalonen končí u hokejové reprezentace. Tu přebírá Radim Rulík. Tak, jak už avizoval deník Sport. K áčku se tedy posouvá celý realizační tým úspěšné dvacítky. Vrcholí tím zákulisní příběh, jenž byl rozehraný ještě před šampionátem. Ten nakonec skončil fiaskem. Osmým místem. „Výkon na mistrovství byl tristní,“ řekl šéf Alois Hadamczik. Jak to celé probíhalo?

Národní tým dovedl loni k medaili. Po deseti letech. Kari Jalonen byl v Česku za trenérského hrdinu.

Teď už je bez práce. A pod palbou kritiky. Hokejová vláda ho poměrem hlasů 9:2 odvolala. Důvod? Nezáživný herní styl, k tomu osmé místo, historicky nejhorší. „Když mě lidé zastavovali na ulici a říkali, že se na to nedá dívat, sám sebe jsem se ptal, jak je to možné,“ reagoval Hadamczik.

On osobně měl hned po nevydařeném turnaji jasno, že by měl finský expert skončit. Jenže další členové VV chtěli mít větší prostor. Proto přišla na řadu „hra na analýzu“, která se protahovala, v očích veřejnosti už to budilo dojem frašky.

Za komedii to označil i útočník Jakub Voráček, kapitán reprezentace na posledním šampionátu v Praze. „Chtěli jsme být maximálně zodpovědní,“ hájil generalitu boss Hadamczik.

Ani dnešní tisková konference neprobíhala úplně hladce. Přesně ve stylu, jak svaz zmateně (ne)komunikoval výstupy z minulých zasedání hokejové vlády. Novináři neměli na začátku přílišný prostor na dotazy, které byly utnuté kvůli konci živého přenosu.

Takže svazový boss Hadamczik i další dva členové výkonného výboru, Bedřich Ščerban a Jiří Šlégr, doplňující dotazy zodpovídali v době, kdy se stůl chystal na další část tiskovky.

„Je pravda, že jsem jako trenér nikdy nezažil, že by se situace řešila tak dlouho. Nebylo to tak, že byli všichni rozhodnutí hned první den,“ hájil Hadamczik průtahy v řešení. Teď je jasno.

Jalonen ven. Rulík na scénu.

O tom, že pozice finského kouče není nejpevnější, ještě před šampionátem psal deník Sport. Ve své analýze referoval, že hokejový boss Hadamczik není Jalonenovi příliš nakloněný a už v zákulisí rozehrál hru, aby v Praze vedl národní tým někdo jiný. I kvůli tomu, že herní projev není příliš atraktivní. Hra o Kariho byla v plném proudu.

Už tehdy se objevila spekulace, že by novým koučem mohl být Rulík. Hadamczik byl rozezlený, nad článkem deníku Sport byl zhnusený. Ovšem právě Rulík teď přebral tým…

O tom, že Jalonenova pozice je vážně ohrožená, naznačil už tweet Petra Dědka, šéfa Pardubic, jenž pár minut po vyřazení ve čtvrtfinále napsal, že je čas pro nástup českého kouče.

Hadamczik rázně odmítl, že by to mělo nějaký vliv. „Petr Dědek v odvolání Jalonena nehrál žádnou roli. Opravdu žádnou,“ reagoval svazový prezident. Zároveň se divil, proč vůbec reportéři dávají pardubického bosse do spojení s ním.

Odmítl i to, že by dopředu Jalonenovi nevěřil. „Po minulém vedení máme na svazu tolik starostí, že jsme si přáli jednu věc. Aby to bylo dobré mistrovství a byl klid,“ hlásí Hadamczik, jenž prý vůbec neřeší, jaké národnosti je trenér. Jde podle něj pouze o výkony mužstva.



Podle vlastních slov měl s finským trenérem nadstandardní vztahy, ovšem realita pokulhávala. Nejenom kvůli jazykové bariéře. Takže to nebyl on, kdo z pozice šéfa svazu Jalonenovi informaci o konci oznámil.



„Bude ho informovat Honza Černý," přenechal to generálnímu sekretářovi svazu. Finský kouč se to tedy mohl poprvé dozvědět z médií, protože před začátkem tiskové konference mu novinu o vyhazovu nikdo nestihl sdělit. Při následném rozhovoru s novináři svazový šéf připustil, že tohle nebylo zrovna nejšťastnější...

Jalonen se čtvrtečního jednání nezúčastnil, dál pobývá ve Finsku. Byl připravený dodržet smlouvu, i když on sám musel tušit, že vzájemné vztahy s českým hokejem jsou na bodě nula. Ani jeho obhajoba práce před výkonným výborem nebyla odpovídající.

„Já jsem od začátku byl proti zahraničnímu trenérovi. Navíc hokej z pohledu diváka nebyl pohledný,“ reagoval někdejší bek Jiří Šlégr. Ten hlasoval pro odvolání. Stejně jako další. Pouze dva hlasy byly pro Jalonena.

Hadamczik při tiskové konferenci připustil, že celému odvolanému realizačnímu týmu (včetně asistentů Libora Zábranského, Martina Erata i Zdeňka Orcta) náleží odstupné. „Mají platnou smlouvu. Takže povinnost vůči nim budeme plnit,“ uvedl svazový prezident.

Jaromír Jágr, jeden z členů VV, při nedávné diskusi s lidmi na sociálních sítích uvedl, že by se mělo jednat v případě Jalonena o odstupné šest milionů korun.

A jak na odvolání reaguje sám Jalonen? Deníku Sport se jeho vyjádření nepodařilo získat. K zastižení nebyl ani jeho agent Jiří Hamal.

Jeho dny jsou každopádně sečteny. Vládu přebírá Rulík s asistenty Jiřím Kalousem, Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem. K reprezentaci se v roli generálního manažera vrací Petr Nedvěd

„Je to pro ně obrovská výzva a odměna za práci,“ tvrdí Hadamczik.

Cíl je jasný: na MS v Praze lepší herní projev. A pokud možno medaile.

Nové složení realizačního týmu

Generální manažer: Petr Nedvěd

Asistent GM: Martin Havlát

Hlavní kouč: Radim Rulík

Asistenti: Jiří Kalous, Marek Židlický

Trenér brankářů: Ondřej Pavelec