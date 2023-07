Jalonen zase k nároďáku?! Doma ho chválí: Je to ostřílený lišák

Kari Jalonen už není trenérem české reprezentace, ale mohl by se stát hlavním koučem finského národního týmu. Za rok po šampionátu v Praze a Ostravě skončí Jukka Jalonen, který během deseti let ve dvou různých obdobích vybojoval s mužstvem zlato na olympiádě a třikrát na mistrovství světa. Finská média spekulují, že jeho jmenovec se stane krotitelem „Leijonat“ (Lvi) po jeho odchodu. „KJ je ostřílený lišák a nejlepší z dostupných možností,“ napsal list Ilta Sanomat.

Loni dovedl Kari Jalonen český tým k bronzu na mistrovství světa, letos s ním skončil osmý. Smlouvu měl ještě na rok, po tragikomické dohře neúspěchu byl však vypoklonkován. V Praze koučoval celek Suomi už před osmi lety, tentokrát to nestihne. Na střídačku by se mohl postavit až po rozlučce nejúspěšnějšího finského trenéra Jukky Jalonena.

„Životopis Kariho Jalonena je podmanivá četba. Sedmkrát triumfoval ve finské lize, čtyřikrát jako hlavní trenér a třikrát v roli asistenta. Dvakrát vyhrál švýcarský titul, má stříbro a bronz z mistrovství světa, postoupil do finále KHL. Nikdo nemůže tvrdit, že třiašedesátiletý Jalonen neumí dovést Leijonat k úspěchu. Už to dokázal. Než s českým týmem získal bronz, šéfoval juniorské reprezentaci, aniž by spálil mosty se svazem,“ vypočítával novinář Sasha Huttunen z Ilta Sanomat.

Hvězdný útočník Teemu Selänne přihodil na stůl dvě zajímavá jména. Ville Peltonen a Olli Jokinen jsou dva bývalí skvělí útočníci. První už dělal asistenta u finské reprezentace právě Karimu Jalonenovi a u německého týmu dalšímu krajanovi Tonimu Söderholmovi. Vedl švýcarské Lausanne a třetí sezonu bude koučovat IFK Helsinky. Jokinena čeká po návratu z Floridy třetí rok v Jukuritu Mikkeli.

Jenže ve Finsku obecně platí, že než trenér dostane reprezentaci, musí napřed vyhrát ligu. Jedinou výjimkou od počátku tisíciletí byl Kanaďan Doug Shedden.

Jussi Tapola se s Tapparou Tampere prodral sedmkrát do finále finské ligy a čtyřikrát vyhrál. V minulé sezoně přidal triumf v Lize mistrů. „Zlatý prst“ Tappary by byl jasným favoritem. Ale upsal se na dva roky švýcarskému Bernu.

Je volný, ale sondovali ho z Mnichova

Naopak pohasla svatozář Jussiho Ahokase. Zlato získal s reprezentační osmnáctkou i dvacítkou, loni postoupil s TPS Turku do finále play off. Po minulé sezoně však dostal padáka.

Antti Pennanen pomáhal Jukkovi Jalonenovi coby asistent na stříbrném mistrovství světa 2019 a ještě předtím u dvacítky. „Pokud vydržíte, jednou v něm budete mít skvělého trenéra,“ prorokoval jeho trenérský guru. Už sám získal Pennanen s finskými juniory na šampionátu stříbrné medaile, před čtyřmi lety senzačně vyhrál titul s Hämeenlinnou. V poslední době však jeho hvězda tolik nezáří.

Angažmá v Jokeritu Helsinky skončilo poté, co kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu klub vystoupil z KHL. Loni v říjnu naskočil Pennanen za vřavy v Ilvesu Tampere. V play off prohrál semifinálovou bitvu na sedm zápasů s Lahti. Výsledný bronz byl pro Ilves zklamáním.

O novém vůdci finské reprezentace se má rozhodnout během podzimu. I na tohle se v Pennanenově smlouvě pamatuje. Ale jeho naděje oslabily.

Kari Jalonen je momentálně volný, byť už kolem něj údajně sondoval velkoklub z německého Mnichova.

„Najde se jen málo možností a ještě méně zjevných nástupců. KJ je ostřílený lišák a nejlepší z dostupných možností. O devatenáct let mladší Pennanen zase nadějný trenér, který se učil u Jukky Jalonena. Dospěl k tomu stát se hlavním koučem Leijonat. Ale není ten správný čas. Je na návrat připraven Kari Jalonen?“ napsal deník Ilta Samomat.

„Drží mediální půst, na žádosti o vyjádření nereagoval. Ticho napovídá, že se v zákulisí něco děje. Opravdu nejsou žádní jiní kandidáti na příštího vůdce Lvů. Historie navíc ukázala, že cesty se můžou znovu protnout. Jukka Jalonen a Erkka Westerlund vedli národní mužstvo dvakrát. Tak proč ne Kari,“ shrnul Ilta Samomat.

