Orct poprvé o sporech s Jalonenem o jedničku: Málem jsem dostal kolaps

Bylo to největší téma hokejového šampionátu. Jaký byl plán s gólmany? Proč začal Karel Vejmelka, jednička z NHL, na tribuně? Kouče Kariho Jalonena se na to ptali i členové výkonného výboru. A nevyjasněná situace byla jedním z důvodů, proč skončil... Už během turnaje zodpovědnost za svoje rozhodnutí svalil na Zdeňka Orcta, trenéra gólmanů . Ten se k tomu pro iSport Premium vůbec poprvé veřejně vrací. „Málem jsem z toho dostal kolaps,“ přiznává.

Dlouho se k tomu nevyjadřoval. Během šampionátu nechtěl ještě víc jitřit atmosféru. Dusil to v sobě. Teď už s tím zkušený trenér brankářů, jenž v téhle pozici působil u reprezentace pět let, šel ven. „Vím, že mi lidi budou nadávat, proč jsem ukřivděnej a ublíženej. Ale cítil jsem, že se k tomu chci a mám vyjádřit,“ hlásí gólmanský expert, jenž chtěl, aby od začátku chytal Karel Vejmelka.

Jak jste přijal zprávu o konci u reprezentace?

„Jako holý fakt. Každý trenér by určitě rád stál na střídačce při domácím šampionátu, což bylo i moje přání, jenže dopadlo to jinak. Ale myslím si, že to tak mělo být.“

Vy jste u národního týmu byl pět let. Jste rád, že si odpočinete, nebo byste měl ještě energii?

„Mě to pořád baví, takže síly bych našel. Chtěl jsem vydržet do domácího mistrovství světa, a pak skončit. Hlavně vzhledem k mojí paní, která na tom není úplně zdravotně v pořádku. A já jsem hodně pryč. Spolu jsme se ale dohodli, že pak skončím.“

Tak držím palce, ať je doma všechno v pořádku.

„Díky, jedná se o ustálený stav, ale musí se to hlídat, hodně času stráví po doktorech. Víc bych to nechtěl specifikovat. Jenom jsem tím chtěl říct, že i z rodinných důvodů jsem se rozmýšlel, jak dál. Prahu bych ještě dal, energii jsem měl. Ale bohužel. Teď budu mít víc volna.“

Ohledně gólmanské situace vládla spousta spekulací. Můžete prozradit, jak jste to celé viděl ze svého pohledu?

„Jestli nevadí, asi to bude trochu obsáhlejší odpověď. Protože to je poprvé, co se k tomu vyjádřím. Vím, že najednou lidi budou povídat, kdo ví, jak to bylo, kdo má pravdu, kdo ne. Je jasné, že si své k tomu musí říct hlavně Kari (Jalonen). Já tady nabízím svůj pohled. Každopádně můžu říct, že to celkově nebylo šťastné.“

Od jaké chvíle?

„Už před šampionátem jsme se rozcházeli v tom, kdo by na něj měl jet. A