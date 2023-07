Evropská kostra repre podle Sportu: jistý Král, nadějné návraty či záhada

Video se připravuje ... V průběhu nové reprezentační sezony půjde o velké, ale nikoliv nové téma. Evropská kostra národního týmu. Už před pěti lety se o její sestavení pokoušel trenér Miloš Říha, jenomže neuspěl. Nyní před domácím mistrovstvím světa se podobnou cestou chce vydat Radim Rulík se svými kolegy. V článku iSport.cz se podívejte, jak by deník Sport postupoval při tvorbě jádra reprezentačního mužstva z Evropy.

Jasná volba Brankáři: Marek Langhamer (Oskarshamn), Roman Will (Pardubice)

Obránci: Michal Kempný (Sparta), Filip Král (Lahti)

Útočníci: Lukáš Sedlák (Pardubice), Roman Červenka (Rapperswill), Jakub Flek (Kometa), Jiří Černoch (K. Vary) Darem z nebes je pro Radima Rulíka návrat Filipa Krále z NHL. Na české poměry jde o silně nadstandardního ofenzivního obránce, který dovede vyvážet kotouče. Takových typů je v Evropě málo. On do jádra patřit bude, musí. Překvapuje vás dvojice Jakub Flek + Jiří Černoch? Mají v hierarchii národního týmu svoji roli, čtvrtá řada je jejich. Pokud podobné typy nejsou k dispozici ze zámoří, byl by hřích je nevyužít i na velkém turnaji v Praze. A brankář Marek Langhamer už by si zasloužil i větší pozornost.

Blízko Brankáři: Petr Kváča (Rögle)

Obránci: Jakub Galvas (Malmö), Jan Ščotka (Kometa), Jan Košťálek (Pardubice), Ronald Knot (Liberec)

Útočníci: Tomáš Hyka (Pardubice), Pavel Kousal (Sparta), Lukáš Jašek (Oskarshamn), Daniel Voženílek (Třinec), Michael Špaček (Ambri), Filip Chlapík (Sparta), Martin Frk (Bern) Kategorie návratů do Evropy je pro reprezentaci celkem nadějná. Jakub Galvas je přesně typem hráče, který může odjezdit celou reprezentační sezonu a říct si o pozici na mistrovství světa. Velkou výzvou je najít místo pro Martina Frka, teď bude hrát ve Švýcarsku, takže ideální šance. Ve Finsku Lukáš Jašek ukazoval potenciál hrát první dvě formace, ale v reprezentaci sem nikdy moc nepasoval. Ve Švédsku se klidně zase posune. Pavel Kousal ve Spartě vyrostl, jestli bude pokračovat, čeká ho velká budoucnost.

Musí se to sejít Brankáři: Matěj Machovský (Vítkovice)

Obránci: Andrej Šustr (Köln), Dominik Mašín (Ilves), Vojtěch Mozík (Sparta), Petr Zámorský (Plzeň), Michal Moravčík (Sparta)

Útočníci: Martin Kaut (Pardubice), David Kaše (Litvínov), Ondřej Kaše (Litvínov), Luboš Horký (Lahti), David Tomášek (Färjestad), Dominik Lakatoš (Vítkovice), Adam Musil (Pardubice) Kdyby tahle skupina byla tak dobrá, jak čekáte, že by měla být? Pak má reprezentační kouč pořádně zamotanou hlavu. Všichni mají talent a většinou ještě mnohem větší možnosti, než jste v minulých letech viděli. Záhadou je Dominik Mašín, který měl být lídrem reprezentace. Hraje ve Finsku, ale v národním týmu nikdy nic extra nepředvedl. Andrej Šustr je lákavý návrat do Evropy. Dominik Lakatoš by měl mít stabilnější výkonnost a ukázat větší zodpovědnost. Ondřej Kaše je hráč na úrovni NHL, kdyby byl zdravý. Nejvyšší ambice by měl mít i Martin Kaut.

Pokud budou potřeba Brankáři: Jakub Kovář (Sparta), Dominik Furch (Kometa), Šimon Hrubec (Curych)

Obránci: Tomáš Dvořák (Pardubice), David Němeček (Sparta), Michal Jordán (Lahti), David Musil (Pardubice)

Útočníci: Jan Kovář (Zug), Roman Horák (Sparta), Michal Řepík (Sparta), Tomáš Zohorna (Pardubice), Lukáš Radil (Pardubice), Hynek Zohorna (Oskarshamn), Radan Lenc (HV 71), Matěj Stránský (Davos), Andrej Nestrašil (Třinec) Seznam hotových hráčů. Sem sáhnete, když budete potřebovat konkrétní doplnění a víte, že ho opravdu využijete. Vzít do týmu Jana Kováře není umění, pořád je to kvalitní borec. Ale máte pro něj místo a vhodné spoluhráče? Využití střelce Matěje Stránského je velké téma. Sype góly, kam přijde, jen v reprezentaci mlčí. Kdybyste hledali defenzivního obránce, tady je solidní paleta na výběr. David Musil pod Václavem Varaďou vyskočí, čekejte ho na špici mezi rafany. A kdokoliv z gólmanského tria se taky nabízí k okamžitému využití.