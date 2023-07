Rulíkův plán: Jádro II. Evropská kostra týmu jako nutnost pro MS v Praze

V návalu všech překotných událostí kolem reprezentace jedna věc trochu zapadla. Jednou z hlavních myšlenek je evropská kostra. Už zase. Plán už dřív prosazoval Miloš Říha, ale nakonec od něj ve druhém roce svého angažmá u reprezentace upustil. Radim Rulík se k němu vrací, deník Sport rozebírá proč. Ve výsledku jde o nutnost. Záleží hlavně na ochotě hráčů model akceptovat a přijmout. Možná na mistrovství světa nepojedete. Berete? Ale může to být investice do příštích let.