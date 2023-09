Skauting extraligy podle Rulíka: Nejvíc hráčů v mém notesu má Sparta

Někomu mohou připomínat komando revizorů, kteří skočí do tramvaje a kontrolují pasažéry. Radim Rulík takhle se svou suitou kolegů minulý pátek přepadl Liberec. Dnes se chystají na šlágr Sparty proti Pardubicím. Pro iSport.cz nový kouč áčkové reprezentace detailně popisuje, jak probíhá jím navržený skauting. „Budeme potřebovat hráče s vynikajícím pohybem a energií, abychom mohli hrát to, co chceme,“ vykládá nástupce Kariho Jalonena, jenž chce hokejem bavit lidi i hráče samotné.