Rulík o Zachovi a jeho omluvenkách: Je to záhadné, chci s ním mluvit

Zavánělo symbolikou, že jedním z mála hráčů NHL, kteří nedorazili na srpnový sraz s trenéry reprezentace, byl Pavel Zacha. Měl daný program, po svatbě se přesunul zpět domů za oceán k přípravě na sezonu Bostonu. Klíčová je jiná věc: vyčistit vzduch a najít cestu, jak útočníka obléknout do repre dresu. Tak, aby upřímně chtěly obě strany. Hráč i vedení národního týmu, které na jaře sestaví soubor vyvolených pro mistrovství světa v Praze. „Přijde mi to trochu záhadné,“ zamýšlí se nad častými omluvenkami hráče kouč Radim Rulík.

Hlavně Petr Nedvěd se s ním natrápil. Od Pavla Zachy generální manažer reprezentace dostával v rozehraném ročníku přísliby účasti na šampionátech, ale na konci sezony se k nim neměl. Jednu omluvenku by pochopil, jejich seriál nikoli. Nyní spřádá „nájezd“ na 26letého útočníka, jemuž v NHL rok od roku stoupá renomé, kouč Radim Rulík. „V prvé řadě s Pavlem musím mluvit. Navázat s ním kontakt a komunikaci je ze všeho nejdůležitější,“ sděluje Sportu.

To, že Zachu neviděl na nedávném mítinku v berounském golfovém resortu, bere bez námitek. „Pavel měl krátce po svatbě a už odletěl do zámoří. Věřil jsem, že tady ještě bude, ale bohužel to nevyšlo. Jeho program respektuji,“ pronáší Rulík s tím, že jej nemíní telefonicky bombardovat během začínajících kempů v NHL.