Syn kouče Rulíka: Hrát pod tátou? To nikdy... Ale slýchám, že na MS budu

Jste s tátou v častém kontaktu?

„V podstatě v neustálém. Já mám teď dvě malé děti, takže ho jezdíme navštěvovat tak jednou týdně.“

Stíhá ještě sledovat utkání vašeho Sokolova?

„Vloni se přišel podívat na zápas proti Pardubicím B, když trénoval jejich áčko. A když mu to vyšlo v rámci programu a měl volno, přijel i do Sokolova. Řekněme, že nějakou cestou onlinů určitě sleduje výsledky.“

Ještě vám mluví i do hry?

„Občas mi něco řekne, ale nemyslím si, že by to bylo nějak na sílu. Spíš když se chci poradit o nějaké herní situaci, kde si nejsem jistý, tak se ho zeptám, poradí. Řekne mi svůj pohled, ale není to nějakým direktivním způsobem, spíš jenom, jak to vidí. Je to na mě, jak si to přeberu.“

Jak jste v rodině vnímali, když byl jmenovaný jako hlavní trenér národního týmu?

„Měli jsme z toho určitě radost. Víme, že táta tomu dává maximum, snaží se na sobě pracovat a toto je krásná odměna. Určitě jsme to vnímali pozitivně.“

Řešil to s vámi dřív, než k tomu došlo?

„Jo,