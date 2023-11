Aktivní česká parta! Rulíkův rachot funguje, kouč chválil za odvahu

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Štípněte se a klidně dvakrát, pořád uvidíte to samé. Česko vykouřilo na úvod turnaje Karjala Švédy v jejich hnízdě 5:2. Práce Radima Rulíka u národního týmu začala ve Växjö pohádkově. Rychle se dal poznat jeho rukopis, fungoval. Tým plnil vizi, se kterou kouč k reprezentaci nastoupil. „Jsem moc rád, jak kluci hráli odvážně a přišla za to odměna,“ chválil hlavní trenér.

Dvě střídání formace Davida Tomáška, dva góly. Všechno, s čím Švédsko vyrazilo do zápasu, se rozpadlo po pěti minutách. Po dvaceti vedl český národní tým 4:0. Od startu mu vycházely rotace, byl silný na puku a to hlavní, výborně napadal. „Možná trochu nezvyklé na zápas se Švédskem, ale dělali chyby. Pramenily z toho, jak jsme po nich šli,“ komentoval rachot v ofenzivní zóně útočník Radan Lenc.

S Tomáškem a Ondřejem Kovařčíkem odpálili švédskou hráz a pak se už český celek nedal zastavit.

Radim Rulík si nemohl přát lepší nástup do funkce trenéra reprezentace. Přednesl svůj plán, od pondělí na něj hráče chystal a všechno do puntíku vyšlo. Švédské vosy vypadaly z napadání české sestavy dost nešťastně. V klidu si chtěly chystat hru, rozjíždět akce, připravit útok. Na to nebyl vůbec čas, protože Česko většinu pokusů o rozjezd soupeře leptalo hned v jeho třetině.

Pokud někdo zkusil dlouhou nahrávku, hned se do cesty postavila česká hokejka a hurá dopředu. „Není to o mně, ale o hráčích,“ nechtěl se kouč bavit moc o sobě a svých pocitech. „Jsem každopádně rád, jak kluci hráli odvážně a přišla za to odměna. Možná jsme soupeře trochu překvapili aktivitou. První třetina byla excelentní, dala zápasu základ,“ popisoval Rulík.

Euforii nepropadal ani s rychlým náskokem 4:0. „Vždycky si hlídám, abych včas zachytil, kdybychom od něčeho ustupovali. Párkrát se stalo, že jsme ve středním pásmu couvli a oni hned nabrali rychlost. Najednou jste viděli, jak jim to sedlo. Ale neudělali jsme to tak často,“ líbilo se trenérovi.

Výborný výkon předvedl při premiéře v národním týmu brankář Jakub Málek. Švédsko na začátku zkoušelo spustit tlak, on vytáhl tři jisté zákroky a góly začaly padat na druhé straně. „V kabině jsem ocenil celé mužstvo, ale jeho výkon obzvlášť. Soupeř měl pár velmi nebezpečných střel a on nás podržel. Chytal výborně,“ chválil ho Rulík.

Od Málka se tedy všechno rozjelo a dál se všechno nabalovalo. Body Tomáškovy formace, otravnost Daniela Voženílka, Jakuba Fleka a dalších. Dobré vystupování obránců, kdy se nebáli jít proti kotouči a zmenšit hřiště? To byla charakteristika české sestavy. Tým hrál hodně blízko u sebe, působil hodně aktivně.

Česko se dostalo pod tlak v jediné fázi zápasu, kdy Švédsko využilo ve druhé třetině možnost prostřídávat s pukem na hokejce do útočného pásma a z toho taky Málek inkasoval poprvé. Jinak spíš určoval tempo Rulíkův soubor. Potíže pak občas nastaly i na konci při vedení 5:1. Právě tam se objevilo párkrát couvnutí defenzivní linie dozadu. „Pár věcí tam je, které nám úplně nevyšly, ale ty si teď nechám pro sebe. To se stane vždycky, jde o postupnou práci, půjdeme zápas od zápasu, abychom hráče do systému dostali a byli si v něm jistí,“ dodal Rulík.

Další zápas čeká na jeho tým v sobotu v Tampere, kde se postaví Finům. Sestava se protočí a do akce půjdou všichni hráči, kteří ve Švédsku nenastoupili.