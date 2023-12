Tajemný Rulík nechce vyložit všechny karty. Nedvěd o šanci pro Zachu

Trenér Radim Rulík už před prvním turnajem zmiňoval, že má připravené dvě cesty, kterými by se chtěl s národním mužstvem vydat. Jedna z nich je jasná. Udržet týmové jádro, které na Karjale předvedlo výborný výkon. Druhá zatím zůstává pouze v jeho hlavě. Všechny trumfy totiž prozatím vyložit nechce.

„No, to neřeknu,“ reagoval ihned na dotaz s úsměvem. „Nedostanete to ze mě, protože neodkryji úplně všechny karty. Ale jsem samozřejmě otevřený, tak se vždycky bavím jenom o dané nominaci, proč je zrovna taková. Jak to mám promyšlené, vám ale neprozradím. Není to poslední turnaj, takže bych to nerad prezentoval.“

Jedné věci si ale všimnete okamžitě. A to jak je do práce nadšený a zapálený. Přemýšlí i o těch nejmenších detailech a snaží se přípravu neustále posouvat. Po prvním úspěšném turnaji se neplácal po hrudi, jak je všechno parádní. Naopak, provedl podrobnou analýzu z celé Karjaly.

„Je třeba to s odstupem času vidět znova. Pouštěl jsem si každé střídání, každého hráče. Všechno jsem si prošel, abych to zanalyzoval do hloubky, a na základě tohoto poznání jsem se rozhodl, že většinu kluků pozvu i na další sraz.

Na něm se poprvé v sezoně objeví i dlouholetá opora Roman Červenka. Útočník švýcarského Rapperswilu by měl být hlavním týmovým lídrem, s 192 starty je jednoznačně nejzkušenějším borcem na soupisce. Je to hráč, u kterého už všichni vědí, jakou hrou se prezentuje. Přesto je důležité i jemu dopřát možnost vyzkoušet si styl, který reprezentace aktuálně praktikuje. „Je tu nový trenér, nový realizační tým, nové mužstvo. Myslím si, že když je možnost, aby byl součástí mančaftu, tak je třeba toho využít,“ zmínil se Rulík na adresu střelce 53 reprezentačních branek.

Dále bude pokračovat i střídání kapitánů, které realizační tým zavedl při prvním srazu. „Půjdeme dál stejnou cestou, protože budeme mít tři různé sestavy, na tři různá utkání. Určitě v jednom z nich bude Roman Červenka kapitánem,“ prozradil kouč.

Z kádru aktuálně prvního extraligového týmu zaznělo při nominaci pouze jméno gólmana Romana Willa. Že by na nominaci měl vliv náročný program Pardubic, ale Rulík odmítl. „Říkat, že jsme na někoho brali ohled, ode mě neuslyšíte. Lukáš Sedlák měl problém se zadním stehenním svalem. Po první akci měl ze zdravotních důvodů výpadek. Určitě to nechceme pokoušet.“

I když osmapadesátiletý šéf české střídačky často mluví o klubových dvojičkách, jedna z nich bude nakonec neúplná. Bez bratra Ondřeje se českým fanouškům představí litvínovský útočník David Kaše. „My jsme oslovili i Ondru. Chtěl jsem je vidět spolu v turnaji národního týmu, na tom si pořád trvám. Ondra nejdříve řekl ano, ale po srážce na tréninku se necítil dobře a neměl pocit, že by týmu něco dal,“ vysvětlil Rulík své rozhodnutí.

Největším nominačním překvapením je Mikuláš Hovorka. Dvaadvacetiletý obránce Českých Budějovic si doposud nepřipsal žádný reprezentační start ani v mládežnických výběrech. „Myslím, že je to kluk, který má budoucnost. Je to mladý kluk v dobrém věku. Má dobré parametry, je vysoký a ne nešikovný na kotouči. Chceme ho vyzkoušet v mezinárodním hokeji. Máme pocit, že je to hráč, který by mohl růst a vidíme v něm určitý prospekt,“ přiblížil Rulík.

První utkání sehrají čeští reprezentanti v O2 areně ve čtvrtek 14. prosince proti Finsku a bude to pro ně jediný ostrý zápas, který v pražské hale před domácím mistrovstvím světa v příštím roce absolvují. Vliv to podle hlavního kouče může mít jenom jeden – bouřlivější atmosféru. „Ve Švédsku i Finsku jsme odehráli zápasy, které byly vyprodané, ale když přijde 16 tisíc do O2 Areny a hráči naskočí před domácím publikem, je to malinko jiné.“

Nedvěd o MS: Šance pro Zachu

Na včerejší nominační tiskovce na Švýcarské hry se vedení reprezentace vrátilo i k nedávnému ukončení kariéry útočníka Davida Krejčího. V plánech pro domácí MS si ho musí trenér Radim Rulík i generální manažer Petr Nedvěd škrtnout. „S Davidem jsme počítali. Bohužel jeho zdravotní stav neumožňuje, aby dál pokračoval. Samozřejmě David patří k těm, kteří jsou pro nás v uvozovkách nenahraditelní, ale budou tady jiní hráči, kteří dostanou větší prostor,“ řekl Nedvěd.

„Otevírá se tady šance třeba pro Pavla Zachu z Bostonu, i když moc nepočítáme s tím, že by Bruins vypadli v prvním kole play off. Šance ale vždycky je. Pavel určitě bude jedním z témat, které budu řešit na první inspekční cestě, jestli zájem z jeho strany je. Jestli ano, samozřejmě bychom byli rádi,“ uvedl Nedvěd. Zacha ještě na seniorské úrovni nereprezentoval, jeho Boston patří momentálně mezi trojici nejlepších týmů NHL.

Po Novém roce se Nedvěd vydá do zámoří na první inspekční cestu po východním pobřeží USA. Druhou cestu plánuje po uzávěrce přestupů, která je 8. března, spolu s Rulíkem na západní i východní pobřeží.