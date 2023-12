Rulík poprvé obšírně o případu Zacha. A chce Hertla na MS v Česku?

V českém hokeji je to živé téma před každým světovým šampionátem. Pojede Pavel Zacha? Chce vůbec jet Pavel Zacha? Nebo se znovu omluví? V novém dílu podcastu Zimák diskutovanou látku otevřeně rozebírá kouč národního týmu Radim Rulík a po jeho boku i Radek Duda, velký zastánce útočníka, jenž je dvorním centrem Davida Pastrňáka a který zároveň rozděluje české hokejové publikum. Jedni by jej vzali do reprezentace všema deseti, jiným vadí seriál předchozích odmítnutí.