Národní tým v Praze rozjede další akci: Narváno, mladá krev a Rulíkův rekord?

Česká reprezentace rozjede po prvním vydařeném podniku EHT další díl v Praze. Čeká se vysoká návštěva. • FOTO: Koláž iSport.cz Český hokej si v Praze střihne generálku na květnové mistrovství světa. Vážně. Půjde o první a zároveň poslední duel národního mužstva v O2 areně před dlouho očekávaným šampionátem. Vybraní plejeři kouče Radima Rulíka dnes při startovací bitvě Švýcarských her s Finy (18.00) ochutnají pěkně zaplněné, možná i vyprodané hlediště. O co všechno večer půjde?

Hokejový hapenning Elitní výběr země se naposledy představil v Praze přesně před dvěma roky, jeho duel s Finy v rámci Channel One Cupu mohla sledovat jen tisícovka diváků – víc tehdejší proticovidová opatření nedovolila. Komorní atmosféra v libeňské aréně tomu odpovídala. Dnes to bude úplně jiné, očekává se mimořádné shromáždění okolo 17 tisíc natěšených diváků, jimi vytvořená pořádná vřava a celkově fajn zážitek. O lístky byl v předprodeji velký zájem, nově seštelované národní mužstvo a jeho atraktivní hra táhne. Návštěvníkům mače budou představeni i noví členové Síně slávy českého hokeje (Roman Turek, Petr Sýkora, Tomáš Kaberle, Roman Herink). Český hokej míní lidem předvést svou aktuální atraktivitu i vzpomínky na někdejší parádní minulost. Pravděpodobná sestava: Brankáři: Pavlát (Kořenář) Obrana: Kundrátek, Král Zábranský, Mašín Jandus, Pyrochta Knot, Ticháček Útok: Řepík, Špaček, Červenka Kousal, Tomášek, Lenc Stránský, Filippi, Voženílek Flek, M. Kovařčík, O. Kovařčík Rulík poprvé obšírně o případu Zacha: A chce Hertla na MS? Video se připravuje ...

Rulík má najeto na rekord Tři zápasy = tři výhry. Trenér Radim Rulík rozrazil dveře českého národního týmu jako nikdo jiný před ním. Všichni mají v živé paměti, jak před pěti týdny jeho tlupa ve Växjö razantně vyběhla se Švédy (5:3), poté v Helsinkách zadupala Finy (7:3) a v závěru Karjaly si poradila i se Švýcary (1:0). Nástupci Kariho Jalonena vyšla ostrá premiéra na 100 procent, navíc ta hra! Pokud dnes hokejisté vyhrají znovu, Rulík si zapíše čtvrtý triumf z prvních čtyř vystoupení, což se doposud žádnému kouči týmu České republiky v úvodu jeho štace nepovedlo. Starty českých trenérů:

(první čtyři zápasy) Ivan HLINKA (1993) - 2 výhry, 1 remíza, 1 prohra Luděk BUKAČ (1994) - 3 výhry, 1 remíza Josef AUGUSTA (2002) - 3 výhry, 1 prohra Slavomír LENER (2002) - 2 výhry, 2 prohry Vladimír RŮŽIČKA (2004) - 2 výhry, 1 remíza, 1 prohra Alois HADAMCZIK (2005) - 1 výhra, 3 prohry Vladimír VŮJTEK (2015) - 1 výhra, 3 prohry Josef JANDAČ (2016) - 2 výhry, 2 prohry Miloš ŘÍHA (2018) - 2 výhry, 2 prohry Filip PEŠÁN (2020) - 2 výhry, 2 prohry Kari JALONEN (2022) - 3 výhry, 1 prohra

Červenka zpět do akce Roman Červenka neprožívá po pracovní stránce příjemné období, jeho Rapperswil zaplul do suterénu švýcarské NL, na což není zvyklý klub ani jeho dlouholetý lídr. Z 25 zápasů vyprodukoval jen 4 góly a 15 bodů. A tak není proti, že si od oddílové bídy na chvíli odpočine a zkusí se refreshovat v elitním trikotu. V něm nastoupí poprvé od letošního nanicovatého šampionátu ve Finsku. Čerstvě osmatřicetiletý bard prvně okusí Rulíkovy ofenzivní kapky. Měly by mu sedět a zároveň pomoci k vylepšení hokejové nálady. Reprezentace potřebuje dobře naladěného lídra pro květnovou Prahu. V aktuální sezoně by se měl Červenka navíc přehoupnout přes úctyhodnou cifru dvou set startů v národním týmu. Nejvíce startů/gólů v národním týmu:

(útočníci, vč. Československa) 292/159 - Vladimír Martinec 259/133 - Ivan Hlinka 220/163 - Václav Nedomanský 219/44 - David Výborný 214/122 - Milan Nový 211/65 - Igor Liba 210/75 - Josef Černý 201/90 - Jiří Lála 200/112 - Vladimír Růžička 197/48 - Pavel Patera 196/69 - Dušan Pašek 194/55 - Jiří Hrdina 191/46 - Jiří Kučera 190/53 - Roman Červenka

Pavlátův boj o šanci na trojku Může se stát tím nejméně očekávaným a zároveň i nejšťastnějším členem party, která si to v květnu 2024 rozdá o medaile na MS v Praze. Dominik Pavlát. Pro značnou část veřejnosti pořád nepříliš známý borec. Ale je to klíčový tahoun Plzně, bez jeho zákroků by se Škodovce v extralize hodně těžko dýchalo. Ve 24 letech jej zdobí výtečné brankářské dovednosti, opakovaně dokládané. Zároveň je mu vlastní i pokora a přístup, jaký potřebujete od náhradního gólmana při akcích typu MS. Tam se vám hodí borec, co maximálně přeje svým souputníkům a nedělá vlny, že je při nástupu do turnaje třetím vzadu. Přitom je však výkonnostně na výši, takže nemáte strach ho případně vypustit do bojiště. A o tuhle pozici teď majitel nuly proti Švýcarům z Karjaly (1:0) bude bojovat. DOMINIK PAVLÁT „Je to neskutečné. Jsem moc rád, že nám celý turnaj takhle týmově vyšel. Asi je to nejkrásnější dárek, co jsem dostal. Mít takové narozeniny víckrát za rok bych se vůbec nezlobil.“ český brankář po čistém kontu se Švýcary na listopadové Karjale 92,8 % Pavlátova úspěšnost zákroků v extralize, kde je v tomto směru druhý nejlepší.