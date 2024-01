Rulík povolal do Švédska Zajíčka či Kašeho, vrací se Růžička. Frodl chybí

Útočník Vítkovic Marek Kalus se cpe do litvínovské branky • ČTK / Ožana Jaroslav

Dvaadvacetiletý Zajíček má v extralize na kontě 57 utkání. O šest let starší Kaše přišel před sezonou do Litvínova po působení v NHL, kde ho v posledních ročnících provázela zranění. V nejlepší lize světa odehrál za Anaheim, Boston, Toronto a Carolinu 258 utkání v základní části a dalších 31 zápasů v play off.

Růžička vede produktivitu extraligy s 45 body za 19 branek a 26 asistencí z 39 utkání. V kanadském bodování obhajuje prvenství z minulé sezony.

Poprvé pod Rulíkem, který převzal tým po minulé sezoně po Finovi Karim Jalonenovi, se představí také obránci Daniel Gazda z Komety Brno, Libor Hájek z Pardubic a útočníci Jan Bambula z Olomouce, Oscar Flynn z Liberce, David Kaše z Litvínova, Roman Horák ze Sparty, Hájkův klubový spoluhráč Lukáš Radil, Šimon Stránský z Ilvesu Tampere a zkušený Jan Kovář z Zugu.

Rulíkův výběr se sejde v pondělí v pražské Sportovní hale Fortuna. Ve středu se přesune do Karlstadu, kde ve čtvrtek od 19:00 nastoupí proti Švédsku. V sobotu v poledne změří síly s Finskem a v neděli ve stejný čas se Švýcarskem.

Český tým je po dvou turnajích Euro Hockey Tour se 14 body druhý o bod za Švédskem a před třetím Finskem má náskok devíti bodů.