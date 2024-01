Hvězdy pro MS v Praze! Nedvědovi kývl Zacha, přijel by i Pastrňák

Na rovinu, o druhém jmenovaném nebylo příliš pochyb. Za to v případě prvního panovalo nejasno. Pohled do historie říká, že se dosud ani jednou nepodařilo s 26letým centrem domluvit na příletu, byť přísliby zazněly nejednou. Jenže pak se vše zkomplikovalo a vyšlo do ztracena.

„Pavel má chuť přijet do Prahy v případě, že by to s Bostonem nedotáhli, kam si přejí. My jim samozřejmě taky fandíme, přejeme jim, ať jdou co nejdál, ale pokud se to nepovede, Pavel Zacha s Pastou přijedou na mistrovství,“ řekl Nedvěd pro iSport.cz s tím, že žádný z Čechů v NHL předem Prahu neodmítl.

Světový šampionát v Praze a Ostravě startuje přesně za 100 dní a hráči NHL by do něj mohli zasáhnout dokonce i po vypadnutí ve druhém kole Stanley Cupu. Tam by ovšem nastal fofr a nutnost hbitého přesunu do dějiště podniku.

Petr Nedvěd měl schůzku se Zachou minulý týden přímo v Bostonu při své inspekční cestě. Během ní navštívil i utkání Bruins s Carolinou. V zákulisí TD Garden se krátce pobavil i s Martinem Nečasem o případné účasti na MS. A také on je pro.

„Byl naším nejlepším hráčem na ledě. Pasta výjimečně nedal gól, asi byl nervózní z mé přítomnosti,“ zavtipkoval Nedvěd. „Jen co jsem odjel, začal znovu střílet. Je to mašina na góly...“

Nemile překvapený byl jen z nevytěžování Dominika Kubalíka v Ottawě a Davida Jiříčka v Columbusu.

„Nechápu politiku Columbusu. Nemají šanci na play off, tak nevím, proč Davida nehrají a proč nehraje ani nahoře. Nejlepší pro ně samozřejmě je, aby hrál. A tak aspoň hraje na farmě,“ řekl k bývalému juniorskému reprezentantovi.

A ranař Kubalík, jenž byl několikrát mimo sestavu a naposledy odehrál jen pár minut? „Vynikající hráč, nedostává však rostor. Byl bych hrozně překvapený, kdyby sezonu dohrál v Ottawě, podle mého je na cestě ven. Tipoval bych, že nyní začne hrát o hodně víc, aby za něj Ottawa dostala o hodně víc,“ očekává GM Nedvěd.