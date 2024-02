Tomášek má blízko k MS v Praze, ve Švédsku září: NHL? Signály mám

Má se báječně. V Karlstadu se po loňském přesunu ze Sparty expresně rychle zabydlel, navíc mu sedí zdejší zima. „Mrzne, občas je k dvaceti stupňům minus, ale pořád lepší než u nás, kdy lítají teploty nahoru dolů,“ vykládá spokojeně na pohovce v lobby hotelu Scandic City, kam jej deník Sport pozval na rozhovor.

Platí, co se říká, že si štaci ve Färjestadu nemůžete vynachválit?

„Vždycky se najde něco, co člověku chybí nebo vadí. Oproti Praze je tu život o hodně jiný, hraju v menším městě, kde je vyžití méně, ale po hokejové stránce mě to tu mile překvapilo. Měl jsem z toho větší respekt. Za ten krok jsem rád.“

To i klub, který s vámi v listopadu v předstihu podepsal kontrakt do roku 2026. Napadlo by vás, že vše půjde tak parádně?

„Každá sezona přinese něco nového, teď jde o samé pozitivní věci. Potěšilo mě, že jsem do týmu hned zapadl, jak do kabiny, tak na ledě se svou hrou. A ten podpis? Ono se hraje blbě, pokud celou sezonu řešíte, že vám končí smlouva a přemýšlíte, co dál. Jestli se vracet, měnit znovu ligu, anebo zůstávat. Nechtěl jsem mít zaneprázdněnou hlavu, aby výkon nešel dolů. Jak to někdy bývá. Cítil jsem, že si mě tu váží, že jsem si tady vybudoval pozici a že i mě samotnému mi to dává smysl. A tak jsem se rozhodl pokračovat.“

Našel jste se tady? Minulá sezona ve Spartě i v reprezentaci byla těžká, složitá, úplně vám nevyšla. Vaše schopnosti se nepropsaly do obvyklé bodové sbírky.

„Byla určitě jednou z nejtěžších v kariéře. Se Spartou jsme měli hrůzostrašný začátek, nesedlo si to, což byla vůbec ta nejhorší věc, která se mohla stát. Měl jsem po zranění a potřeboval se chytit týmu. Po vcelku nulové letní přípravě jsem se trápil s nohou, v sezoně jsem jel bez potřebného základu, jen občas jsem něco stihl trochu dotrénovat při volnu. Což se promítalo i do nastavení hlavy. Perete se s tím, nejde to týmu, vám všude chybí dva, tři kroky… Nakonec jsem se z toho snad postupně dostal, ale byl to boj po všech stránkách. Náročný, ale zase poučný rok. Bez zdraví nejde nic.“

Tady máte čistší hlavu oproti Česku?

„Takhle bych to neřekl. U mě je zdraví klíčové. Věřím, že s poslední letní přípravou bych měl i ve Spartě podobnou sezonu. Jak Färjestad, tak Sparta jsou špičkové týmy z vršku tabulky. Tady mi pomohl úspěšný start. Ten je pro každého cizince extrémně důležitý. V mém případě šlo o dost. Potřeboval jsem si vydobýt důvěru, postupně se dostat do pohody.“

Co vám na švédském pojetí hokeje nejvíc sedí?

„Líbilo se mi, že mě nenutili držet v systému a nechtěli napasovat do šablony. Došlo mi, že přesně věděli, koho sem berou, za jakým účelem a proč. Nebylo v tom žádné: Uvidíme, jak bude Tomášek vypadat a podle toho ho někam umístíme… Ne, hned mi dali roli a věřili mi v ní. Měli mě perfektně proklepnutého a naskautovaného.“

Färjestad nebral za bernou minci vaši slabší sezonu 2022/23?