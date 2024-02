Rulík v kabině: Pánové, bylo to se vztyčenou hlavou, nevěště ji

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Porážka číslo 2, ale s posunem v kvalitě provedení oproti předchozí facce od Švédů (1:4). Radim Rulík své hráče za sobotní porážku 2:4 s Finy nekáral. Vyzdvihl to, co se v duelu povedlo. „Zlepšili jsme se,“ hodnotil kouč sobotní odpolední výkon na Švédských hrách v Karlstadu.

Našli soupeři odpověď na fungující český forčekink zkraje sezony s tím, že nás sami tímto způsobem dostávají do problémů?

„Nepřijde mi to jako jejich zbraň proti nám. Podle mě to bylo styl na styl, hodně podobné. Pokud byla šance, napadali jsme my agresivně, jakmile ji měli oni, šli do toho taky. Zápas byl daleko jiný než čtvrteční. Neodehráli jsme vůbec špatné utkání, bylo hodně rovnocenné. Finové byli úspěšnější v efektivitě. Měli ji přes šestnáct procent, my byli na sedmi. Což rozhodlo o zápase.“

Zkušení hráči jako Lukáš Radil nebo Roman Horák neproměnili velké šance, jak to působilo na střídačku, když finské straně se dařilo nakládat s příležitostmi lépe?

„Na střídačce byla stále dobrá atmosféra. Hráči věřili i za stavu 2:4, že když vstřelí gól, mohou utkání zdramatizovat. Frustrace nebyla, naopak. Nasazení hráčů ve třetí třetině bylo v tom stylu, že s utkáním chceme něco udělat. Úsilí tam bylo, že se nám to nepodařilo realizovat, je jiná věc.“

Finy jste dvakrát porazili, v listopadu výrazně, v prosinci tolik ne. Teď přišla porážka i proto, že tým Suomi byl oproti předchozím vzájemným utkáním mnohem aktivnější na začátku. Dělá jejich aktivita problém vašim hráčům?

„My se na to chystali. Věděli jsme, že nám budou chtít poskytnout co nejméně prostoru. Stejně jako předtím Švédové. Že při jakékoli možnosti půjdou dopředu. Reagovali jsme na to snahou o rychlé posouvání kotoučů do jejich slabé strany. Tahle práce pod tlakem byla z naší strany lepší než ve čtvrtek. Což bylo i cílem v utkání. Druhým bylo odstranění ztrát puku ve středním pásmu s přechodem modré čáry, což se taky zlepšilo, i když po jedné takové ztrátě jsme dostali gól. Ale nebylo toho tolik jako se Švédy. Celkově se naše mužstvo zlepšilo.“

Tu chybu měl na svědomí Mikuláš Hovorka, nicméně zároveň ukázal, že roste zápas od zápasu, souhlasíte?

„Měl skvělé akce, odehrál skvělý zápas, hrál výborně. Chyby se stávají, to je hokej. I Finové ve středním pásmu ztratili kotouč, jen jsme to nepotrestali.“

Právě jemu i takhle nepříjemná chyba pomůže v rámci růstu, souhlasíte?

„Podle mě jo. Nejen jemu, ale i dalším hráčům. Máme tu spoustu hráčů, kteří jsou na prvním reprezentačním srazu. Není to pro ně jednoduché. Ukazovali se dobře v extralize, a tak dostali šanci i zde. Říkal jsem to teď klukům v kabině. Přestože jsme prohráli, nevěšte hlavy, protože dnes to bylo se vztyčenou hlavou. Nešlo o zápas, v němž bychom vyloženě nestačili. Hráli jsme vyrovnaně, někteří hráči podali velmi dobrý výkon a Mikuláš Hovorka speciálně.“

Oproti čtvrtku vyrostla spolupráce v Kovářově útoku s křídly Radilem a Rychlovským. Jak produkci téhle formace vnímáte?

„Je varianta, že po prvním zápase člověk změní sestavu, pokud utkání nevyjde. Ale chtěli jsme hráčům poskytnout prostor ve dvou zápasech, protože není jednoduché po třech trénincích nastoupit v tomto složení. Myslím, že se vyplatilo nechat je pohromadě, proti Finům byli daleko nebezpečnější. A nejen oni.“

Šimon Zajíček prožil poměrně tvrdý křest, co říkáte jeho výkonu?

„První start za nároďák pro něj nebyl jednoduchý a asi si trošku vybral daň. Měl tam zároveň dobré zákroky. Chtěli jsme těmto hráčům poskytnout prostor, aby si to vyzkoušeli. Což splnilo účel a jak říkám, neměl špatné zákroky.“

Co očekáváte v neděli od Švýcarů, kteří přivezli mladý výběr?

„Budou živí. Zase půjde o styl na styl. Určitě nebudou betonovat, zatahovat obranu. Budou hrát aktivně stejně jako my.“