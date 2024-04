Z první ligy do LM a reprezentace. Už jsem nedoufal ani ve snu, říká Klimeš

Ještě v předminulé sezoně byl z větší části prvoligový brankář. Po přestupu do Vítkovic se Lukáš Klimeš nakopl do Ligy mistrů a hokejové reprezentace. O víkendu debutoval v národním týmu, proti Německu (4:2) si ve svých 29 letech připsal vítěznou premiéru. „Užil jsem si to moc. Bylo to skvělé, hlavně vítězné, takže mám velkou radost,“ líčil v rozhovoru pro klubový web. „Před zápasem jsem byl lehce nervózní, nechtěl jsem to klukům zkazit, ale myslím, že to vyšlo dobře.“

Lukáš Klimeš neměl v přípravě proti Německu zdaleka tolik práce, jak je zvyklý z Vítkovic. Za celý zápas na něj šlo pouze 15 střel, nestačil na dvě. Pro gólmana složitá šichta. „Kluci většinu času Němce přehrávali, tolik puků na mě nešlo, to je pro brankáře kolikrát nepříjemnější,“ přitakal novopečený reprezentační brankář.

Nezastírá, že nervózní byl. „Až po první třetině jsem si řekl: ‚O.K., dneska už to snad dochytám.‘ Uklidnil jsem se a hodil do klasického módu. Bylo to v pohodě, cítil jsem se dobře.“ Reprezentační premiéru zastínilo semifinálové drama Sparty s Třincem. „Trošičku nám to ukradli, no,“ smál se Klimeš. „Ale to se dá pochopit. Před zápasem jsme v televizi viděli, že Sparta jde s Třincem do prodloužení, pak už mě to nezajímalo. Už jsem se soustředil jen na nás.“

V extralize Klimeš debutoval před devíti lety. V dresu Komety naskočil v Praze proti Slavii do posledního kola základní části 2014/15 (2:5). Stáli proti němu například ještě Jaroslav Bednář , Tomáš Vlasák nebo Václav Pletka. A záda mu tehdy kryl Martin Falter, který je teď trenérem brankářů ve Vítkovicích. Pozici extraligové jedničky si vybojoval až v nynější sezoně, kdy přechytal Matěje Machovského .

Přestože týmově nestála sezona Vítkovic za mnoho, Klimeš zářil. Připsal si sedm zápasů s nulou, ve finiši ročníku chytal famózně. Zachytal si v Lize mistrů, vysloužil si pozvánku do reprezentace. „Splněný sen! Ve svých skoro třiceti letech už jsem ani nedoufal,“ neskrývá Klimeš. „Sny a myšlenky na nároďák jsem měl, když jsem byl malý. Ale jak se postupem času ubírala kariéra, tak jsem si uvědomoval realitu. A zůstalo jen u snu. Vlastně bych řekl, že už jsem ani ve snu nedoufal.“

V přípravném kempu před mistrovstvím světa v Praze a Ostravě se drží dál. „Pokračuju minimálně ještě další týden,“ potvrdil gólman. „Po víkendových zápasech jsme dostali trochu volna, další část pokračuje v Českých Budějovicích. Jsem realista, nebudu říkat a vyhlašovat nějaké nesmysly. Jdu týden za týdnem. Čím déle v programu reprezentace zůstanu, tím větší čest pro mě.“

Národní tým teď čekají dva zápasy s Rakouskem. Ve čtvrtek v Budějovicích, v sobotu v Linci. Kromě Klimeše jsou v týmu Dominik Frodl z Karlových Varů a Jakub Málek z Ilvesu. „Předpokládám, že se teď dostane do brány Kuba Málek, ale zatím jen spekuluji, protože oficiální plán zatím v ruce nemám,“ dodal Lukáš Klimeš.