Reprezentace před MS táhne a baví. Do druhého kempu se půjde beze změn

V dlouhé přípravě na šampionáty bývá zvykem, že během kempů dochází ke škrtům v soupisce a k vítání nových posil. Každý hráč je napjatý, jestli jeho jméno nezazní a nebude muset národní tým opustit. Po úvodním představení na západě Čech pro to ovšem nebude mít důvod k obavě ani jeden. „Ke změnám nedojde, pokud budou všichni zdravotně v pořádku. Roman Červenka má lehkou virózu, ale mělo by to být dobré,“ vysvětloval Radim Rulík.

Informaci uvítali i sami hráči, kteří se ve stejném složení mohou těšit na další boj o vysněné domácí mistrovství. „Za mě je to super. Pamatuji si, že tři roky zpět jsem byl v kempu od začátku a každý týden přijely dvě pětky nových kluků. Mohlo by nám pomoct, že se parta udrží i na další kemp,“ pochvaloval si obránce Andrej Šustr, který se do reprezentace vrátil po třech letech a připsal si v sobotu večer čtvrtý reprezentační gól.

„Určitě je dobře, že se to nemění. Hráči co přijdou, jsou ale vždycky hrozně kvalitní. Je více méně jedno, s kým hrajete. Když ale můžete hrát pár zápasů po sobě se stejnými kluky, je to výhoda,“ přidal se premiérový reprezentační střelec Michal Kovařčík.

Národní tým byl v obou duelech jasně lepší. Hráči zodpovědně makali dopředu i dozadu. Jednou z mála chyb bylo zaváhání Adama Kubíka v závěru odvety, po němž hosté upravili na 2:4. Pětadvacetiletý útočník si až moc hrál s kotoučem u modré čáry v útočném pásmu, kde mu ho soupeř vypíchl a pelášil na gólmana Lukáše Klimeše.

„Škoda druhého gólu, kdy jsme byli jasně na puku, a soupeř nám ujel sám na branku. Tohle přesně nechceme. Za dva zápasy se nám to ovšem stalo pouze jednou,“ řekl Rulík.

Trenér jinak neměl důvod svěřencům cokoliv vytýkat. Hráči výborně bruslili, čímž dělali soupeři velké problémy. Projevovalo se to jak v napadání, tak v defenzivní činnosti. Útočníci nevypustili ani jeden návrat. Každý se chtěl vytáhnout, aby měl k závěrečné nominaci co nejblíže.

„Myslím, že jsme začali lépe než první utkání. Kluci už byli rozehranější. Byli jsme víc na puku a měli ho pod kontrolou. V oslabení jsme nezahráli správně takticky a Němci nás potrestali. Hned další střídání jsme ovšem vyrovnali. Na mužstvu bylo znát, že se chce prát o vítězství,“ pokračoval Rulík v hodnocení duelu.

Skvěle se ukázaly i tři nové akvizice, které měly ve čtvrtek volno. Petr Kodýtek byl na buly k neporažení, Jiří Černoch pro soupeře nepříjemný a Jáchym Kondelík do puntíku plnil roli rozrážeče před brankou, čímž pomohl ke gólu právě Kodýtkovi. „Připravujeme se v pěti formacích. Všichni znají model, který chceme praktikovat. Jsem rád, že i kluci, kteří do toho skočili poprvé, odehráli velice dobré utkání,“ objasnil hlavní kouč.

Vytáhlý českobudějovický útočník se navíc musel sžít s novou pozicí křídla. „Hrál jsem to asi poprvé v životě. Ale jsem tu od toho, abych se podřídil tomu, co mi bude řečeno. I kdybych měl jít do obrany nebo do brány, udělám, co budu moct,“ řekl s nadsázkou Kondelík.

Pro hráče i trenéry je důležitou zprávou, že první dvojzápas vyšel podle představ. Můžou se od toho odrazit do dalších týdnů dlouhé přípravy. „První týden je za námi. Pro atmosféru je skvělé, že bude chuť do práce. Němci měli výborné nasazení a zlepšovali se. Byly to kvalitní zápasy,“ dodal Rulík.

Češi si dále zpestří přípravu na šampionát v Praze a Ostravě dvojzápasem s Rakouskem. První duel odehrají ve čtvrtek 18. dubna v Českých Budějovicích (17.10), druhý souboj bude na programu v sobotu 20. dubna, kdy se s Rakušany utkají v Linci (18.00).