Táta & syn na MS: klan beků z Kladna. Musilovi nikdy nic nevzdávají!

Dostat se v hokejové zemi na mistrovství světa? Už to je úspěch. A o to větší, pokud se to podaří tátovi i synovi v čs. nebo českém dresu. Absolutním rekordmanem je trio Kaberleů. František starší i mladší spolu s Tomášem odehráli celkem 19 světových turnajů! Z nich mají devět medailí. Pozadu nezůstávají ani Musilovi nebo Holíkovi. Komu dalšímu se to podařilo, se dočtete v článku iSport.cz.