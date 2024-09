Euforie a úleva. Lantoši a Tralmaks jsou nadšení z postupu na olympiádu

V narvaných arénách v Bratislavě a Rize šlo na závěr minulého víkendu o vše. Slováci potřebovali porazit nevyzpytatelný Kazachstán a Lotyši nebezpečné Francouze. Úkol vyšel za jedna, navíc Lantoši i Tralmaks vstřelili klíčové úvodní trefy svých týmů. Liberecká posila rychle skórovala na 1:0 a po výhře 3:1 slavila účast na Hrách, kladenské ofenzivní eso sklízelo ovace Lotyšů poté, co dorovnávalo manko 0:1 už z 21. sekundy hry. Loňští bronzoví medailisté z MS porazili Francii 5:2 a už se vidí v Miláně.

„Určitě je to velký úspěch, zářijové turnaje totiž nejsou úplně jednoduché, zápasová praxe dost chybí. Ale postupně to šlo líp a líp. Jsme moc rádi, že jsme kvalifikaci zvládli, povedlo se nám to i díky obrovské podpoře fanoušků,“ vrací se zpátky o pár dnů Róbert Lantoši.

Jako jeden z největších zážitků kariéry popisuje vybojovaný postup jeho extraligový protivník Eduards Tralmaks. „Kvalifikace byla neuvěřitelná. Hrát doma ve vyprodané aréně na každý zápas a dát důležitý gól proti Francii ve finále, to byly neskutečné emoce,“ zářil uznávaný střelec. Gólu si moc cenil, protože byl ukrutně potřeba. „Francouzi velmi rychle skórovali a celá aréna, my i fanoušci, jsme byli v šoku. Měl jsem štěstí, že jsem se dostal do šance a proměnil ji. Ani si pořádně nepamatuji, co následovalo. Dal jsem gól a pak přišel výpadek paměti. Před více diváky jsem nikdy neskóroval. Nakonec jsme vyhráli a postoupili na olympiádu,“ usmíval se Tralmaks.

Zatímco Lotyši cítili velkou odpovědnost vůči fanouškům a veřejnosti, Slováci vedle stejného uvědomění řešili ještě jiné a hodně choulostivé záležitosti. Jak známo, bývalí federální bratři přizvali do národního mužstva i hráče z ruské KHL, což v celé zemi vyvolávalo kontroverze a různorodé reakce.

Hráči museli vše vsadit na jednu kartu, neřešit protichůdné názory rozpolcené veřejnosti, natož v kabině. Ta musela vystupovat jednotně, jinak by s postupem byl amen. Nakonec se řešil jiný nečekaný problém: náhlé sbohem Mariána Studeniče těsně před prvním utkáním kvalifikace z důvodu nespokojenosti s rolí v týmu. Čímž si rovnou řekl o vynechání v nominaci na Hry 2026, kde naši sousedé budou obhajovat bronz.

Slovenská kabina působila jednotně. „Jsme hokejisti a hokej hrajeme kvůli tomu, abychom podávali co nejlepší výkony. A v tomto případě jsme byli na ledě od toho, aby se naše země dostala na olympiádu. Měli jsme jeden společný cíl a ten jsme splnili,“ ulevilo se Lantošimu.

Jak on, tak i Tralmaks jsou jednoznačně v nominační hře o velkolepý turnaj pod pěti kruhy. „V Lotyšsku je hokej sport číslo jedna, každý chtěl, abychom se dostali na olympiádu. Ta je snem každého sportovce. Doufám, že si na ni zahraju,“ věří loňská vydařená koupě majitele Rytířů Jaromíra Jágra.