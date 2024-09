Konec Nedvěda i Havláta? Rulík i o kauze kolem odměn za MS: Vnímám to

U zlaté reprezentace končí generální manažer Petr Nedvěd. Velká komplikace?

„Nečekal jsem to. Volal mi, než se zpráva zveřejnila. Mrzí mě to, protože jsme měli dobře nastavenou spolupráci, zapadalo to do sebe a hokejově jsme byli na stejné vlně, ač jsme se předtím tolik neznali, sedli jsme si. Respektuji jeho soukromí, to bez diskuze, poděkoval bych mu za spolupráci, moc si jí vážím. Doufám, že v budoucnu by se někdy mohl vrátit.“

Už přemýšlíte nad jeho náhradou? Chcete si ji sám určit?

„Včera jsem byl s prezidentem Hadamczikem, kde jsme věc malinko řešili. Můj plán je, že oslovím kolegy, sedneme si na to, dáme dohromady náš pohled na kandidáty. Ten bychom pak ukázali prezidentovi, z čehož by mohl vzejít nástupce Petra.“

Může jím být dosavadní druhý manažer Martin Havlát?

„Určitě, ale myslím si, že jeho situace v zámoří je složitější. Děti se věnují tenisu, chce dát maximum jejich rozvoji, aby to někam dotáhly. Nedokážu říct, jak se rozhodne. Už s námi byl, má zkušenost, chtěli bychom, aby pokračoval.“

Máte deadline?

„Vím o situaci ani ne měsíc, musím to uvážit, dát si čas. Nejsme pod tlakem, že musíme rozhodnout zítra. Kempy v NHL se rozjíždí až v září, soutěž v říjnu.“

Pokračování asistenta Marka Židlického, jemuž skončila smlouva, řešíte intenzivněji?

„Tohle trošku spěchá. Co mám zprávy, je v kontaktu s prezidentem svazu. Prioritou je zachovat realizační tým, jaký byl od stříbrné dvacítky. Jde o uskupení lidí, kteří mají mezi sebou obrovskou chemii, rozumí si. Vím o tom, že probíhá jednání, to je pro mě důležité.“

Co kauza odměn za zlato z MS? Hráči se postavili za realizační štáb, aby také dostal milion korun.

„Vnímám to. Vnímám to… Ale víc to nebudu rozebírat.“

Můžete říct aspoň, co jste osobně v brněnské šatně od Aloise Hadamczika slyšel? Jak formuloval slib o odměnách?

(do rozhovoru vstoupí mediální manažerka Aneta Lednová: „Pan trenér řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat. Takže to respektujme, děkuji.“)

Vraťme se k novému generálnímu manažerovi. Uvědomujete si, že ho čeká hodně těžká pozice? Po Praze, navíc zlaté…

„Není třeba generálního manažera dostávat pod tlak. Jeho úloha je být v komunikaci s hráči v zámoří, trenérskému štábu poskytnout servis, kdo přichází do úvahy, má zájem, a kdo naopak ne. Volba je pak na trenérech. Projevilo se to minule v play off, nejen při NHL, ale také v AHL. Nedosáhli jsme třeba na Jiříčka, o kterého jsme měli zájem, abychom ho vyzkoušeli v národním dresu. Uvolněný nebyl. Ani Blümel v Dallasu. Situaci nám manažeři mapovali, nemuseli jsme se tím zabývat.“

Takže příště by zmínění mladíci mohli dostat příležitost?

„Hráčů je méně a méně, u jmen jako Jiříček, Blümel nebo Kulich bychom si strašně přáli, aby už dostali šanci v NHL a v progresu, který tam mají, pokračovali. Kluky jsme měli v národním týmu do 20 let, víme o jejich kvalitách, pomohlo by jim, kdyby je vytáhli nahoru.“

Co říkáte na návraty borců jako Zadina, Kubalík, Smejkal nebo Šimek?

„Myslím si, že jde o dobré zprávy. Hráči budou v Evropě, můžeme s nimi pracovat. Když budou v dobrých týmech a obhájí si pozice lídrů, je to daleko lepší než paběrkovat v NHL, čekat na příležitosti, které nepřichází, nebo je jich míň a míň. Například Kubalík nemá dveře zavřené, ale tím, že bude v Evropě ve své roli, bude to pro něj lepší.“

Solidní osa národního týmu se tvoří také v Pardubicích, že ano?

„Vůbec jsem nečekal, že se Roman (Červenka) vrátí, ale jeho situaci jsem neznal. Když jsem sledoval loňské tažení jeho týmu (Rapperswilu), dává mi rozhodnutí logiku. Pro extraligu skvělá zpráva, vidím v tom pozitiva.“

Jak berete humbuk kolem domácího zlata?

„Každý den mám nějakou akci, která se týká mistrovství. Furt si říkám, kdy nastane den, že se udělá čára a začneme se věnovat sezoně, co nás čeká. Zatím to nepřichází. Včera jsem byl pozvaný na Jágrovu akci Noc s legendou, pořád se k šampionátu někdo vrací. Samozřejmě to na mě dýchne, ale už bych byl rád, kdyby se ta čára udělala.“

Asi změna, že najednou máte být ten, co baví lidi slovem.

„To jsem zažil poprvé, nejsem ten typ, ale to říkal i Jarda Jágr, bylo nás víc. (směje se) Účastnil jsem se, dostal jsem pozvání od historicky nejlepšího českého hráče a jednoho z top tří na světě – Lemieux, on a Gretzky. Samozřejmě jsem neodmítl.“

Takže jste mohl odhodit masku?

„Jestli jste hokej sledovali nebo hráli, víte, jak je potřeba se tvářit, když kartu máte, anebo nemáte. Ale to jenom zlehčuju. Je to jiná situace, než být na mistrovství světa a hrát zápasy před takovým publikem.“

Co tedy čekat od budoucnosti?

„Teď (v květnu) bude Dánsko a Švédsko, půl roku nato (v únoru 2026) olympiáda. Byl bych rád, kdyby se objevil další David Špaček, hráč nastupující generace směrem k olympiádě, kde budeme skládat tým hlavně z hráčů, co působí v zámoří. Nadcházející mistrovství bude malinko složitější ve skladbě týmu, ale třeba budu překvapen. Letos nás navíc doplnili tři útočníci, co nepokračovali v boji o Stanley Cup. Ale nějaké jádro se nám sestavit podařilo.“

Takže zase vsadíte na soudržnost?

„Určitě, rozhoduje hlavně momentální forma a pozice, na kterých hráči nastupovali v klubech, ať už v Evropě, nebo v zámoří. Věříme, že naše filozofie není špatná.“

Jak vám je čtyři měsíce po snovém turnaji?

„Mám se lépe, než kdybychom skončili osmí, to bych tady nestál. Ale jsem typ, který se dívá dopředu. Myšlenky na mistrovství jsou jen tehdy, kdy na něj dostanu otázky, vnitřně ho mám uzavřené.“

Odpočinul jste si?

„Proběhl nějaký golf, od 19. srpna už jsem ale navštěvoval extraligové týmy v přípravě. To jsem vloni neudělal, letos jsem začal dřív. Chci mít dvě návštěvy v klubech – v přípravě a během října před prvním turnajem. Udržet trošku větší kontakt s hráči, ale taky s trenéry v jednotlivých klubech. Nejsem moc odpočívací typ, mám rád před sebou výzvu, které se věnuji.“