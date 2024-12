Rulík nechápe výměnu Jiříčka, kvůli Špačkovi: Myslí si, jak tomu rozumí...

Ta sága už se nějakou dobu táhla. Talentovaný obránce David Jiříček nedostával v Columbusu potřebný prostor a bylo jen otázkou času, kdy se dočká výměny a do kterého týmu. Laso nakonec přilétlo minulý týden z Minnesoty. Aktuálně vedoucí tým celé NHL obětoval za českého beka jednoho hráče a čtveřici výběrů v draftu. Svým tahem ale pořádně naštval trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka. „Vůbec to nechápu. Oni si myslí, jak tomu rozumí… Pro mě to je něco úplně šíleného,“ rozpovídal se kouč národního týmu po nominační tiskové konferenci.

Důvod Rulíkova rozčarování je jednoduchý. Minnesota už má na farmě českého obránce Davida Špačka . S Jiříčkem ho pojí stejný věk, oba jsou praváci a vzájemně si logicky budou konkurovat v boji o jednu pozici. Špačkovo postavení se příchodem krajana zhorší, což se Rulíkovi nelíbí. Právě šéf národního týmu dal synovi slavného otce na jaře prostor na zlatém mistrovství světa a dobře si uvědomuje jeho kvality. Před médii se ve čtvrtek dopoledne rozpovídal i o pozici dalších hráčů a o tom, jak bude příští šampionát odlišný kvůli většímu rozměru hřiště v Dánsku a Švédsku.

Jste zastáncem toho, aby se rozměry kluzišť sjednotily?

„Doufám, že mě za to nikdo neukřižuje, ale nechápu to. Dělám hokej od roku 1985 a nechápu rozměry. Rozměr 26 na 60 metrů je nejlepší rozměr na hokej, nejatraktivnější. Není to ani malé, ani velké, je to tak akorát. Nerozumím tomu, proč v dnešní době, kdy se všechno posouvá dopředu, se IIHF nedokáže těmhle otázkám postavit a rozhodnout logicky a jasně. Vím, že by byl asi problém s uzpůsobením hlediště, kdyby se to všude zmenšilo. V Litvínově to třeba udělali, takže na jedné straně je větší prostor k hledišti, ale to nevidím jako takový problém. Hokej je atraktivní, Litvínov je nahoře, Sparta hraje taky na takovém rozměru a má diváky. Lidi na to chodí, baví je to… Fakt to nechápu. Jednoznačně bych udělal tenhle rozměr, kdybych měl hůlku Harryho Pottera.“

Bude mistrovství kvůli rozměru hřiště složitější pro hráče ze zámoří?

„Bude to problém, ale zase to uděláme jako loni. Nebudeme koukat, kdo je z Ameriky a kdo z Evropy. V Americe máme vytěžované hráče, některým se daří víc, některým míň. Musíme se koukat vzhledem k mistrovství na Kulichy, Ivany a tyhle kluky, kteří začínají mít v NHL místo.“

Mají dveře v reprezentaci tedy otevřené?

„Když bude šance získat tyhle hráče do nároďáku, bude to vzhledem k olympiádě strašně důležité. Nekoukám na Martina Nečase , Pastu a Zachu , protože to vím a oni to ví taky. Bude tam záležet na tisícovce věcí, na osobních, zdravotních, jak dopadne sezona… Máme ale strašně úzkou základnu, v NHL postupně méně a méně hráčů a teď dostávají šanci někteří mladí. Kulich, Ivan, doufám, že Jiříček dostane šanci. I když absolutně nesouhlasím s tím, co v Minnesotě udělali.“

Proč?

„Mají tam Špačka a berou si dalšího praváka stejného ročníku. Myslím, že v Minnesotě se nedívali na mistrovství světa, že neviděli ani jeden zápas. O tom jsem skálopevně přesvědčený a vůbec nepochopím, jak to můžou udělat. Ale máme tam mladé kluky a chceme je získávat pro národní tým, když to jenom trochu půjde. Jsou v Americe, takže je kluby nemusí pustit.“

Se svým asistentem Tomáše Plekancem jste nedávno zavítal do Montrealu. Byla to už inspekce?

„Byl jsem jenom přísedící, hlavní byl Pleky. Pleky má v Montrealu otevřené dveře všude, neuvěřitelné jméno tam má. Smekám klobouk, klekám na kolena. Je úžasné, jakou tam nechal stopu a jak ho mají rádi. Byl jsem tam s ním, takže jsem viděl všechny tréninky Montrealu Canadiens i jejich farmy, která je kousíček. Strašně se mi to líbilo. Viděli jsme všechno, co jsme chtěli vidět. Viděli jsme tréninky i zápasy.“

S kým jste se osobně bavili?

„Komunikovali jsme na farmě Montrealu s Dobešem, což je výborný gólman. Dávají mu šanci ob zápas, když jsme odjížděli, tak měli oba brankáři osm utkání. Nevím, jak to bude dál, ale Dobeš byl skvělý, roste nám další gólman, který věřím, že do dvou let bude v NHL. Jsem o tom přesvědčený. Má to výborně nastavené v hlavě, je pracovitý a je výborný v bráně. A je veliký, což je strašně důležité. Pak jsme mluvili s Vencou Prospalem, který tam přijel s farmou Buffala. Tam byl Rousek, se kterým jsme se taky viděli. Dával rozhodující gól v prodloužení Dobešovi. Kdyby ale nebylo Dobeše, tak by prohráli už v základní hrací době, držel je a bylo to 1:1.“

A z hráčů v NHL jste s někým komunikovali?

„Potom jsme si odskočili na New Jersey – Carolina a viděli jsme se s Martinem Nečasem a Ondrou Palátem . Mluvili jsme i s Tomášem Hertlem , protože Montreal hrál doma s Vegas. Potom měli Columbus, tam jsme mluvili ještě s Davidem Jiříčkem. Měl program na suchu a po zápase jsme se s ním sešli. Ještě čekal na trejd, kam to bude, myslel, že má šanci do Edmontonu.“

Vypadá to, že vám hodně leží v žaludku, že se v Minnesotě sejde s Davidem Špačkem.

„Já to vůbec nechápu, oni si myslí, jak tomu rozumí… Pro mě to je něco úplně šíleného. David Špaček neskutečně roste a oni vůbec nevědí, co tam mají. Nevědí, jaký tam mají klenot, a nechají ho hozeného v nějaké lajně na farmě. Vůbec. To je neuvěřitelné.“

Vraťme se ale k hráčům v nominaci. Jaká je situace okolo Dominika Kubalíka, který zatím marně čeká na šanci ze zámoří?

„Já jsem za to rád, on asi ne. Šanci poprat se o to v NHL by chtěl. 15. prosince má nějaký deadline, ale co jsem s ním mluvil, tak to nevypadá. Tím pádem jsme byli domluvení, že když to bude v téhle situaci, tak pojede na druhou reprezentační akci. Jsem rád, že je v týmu, je to hráč, který jednoznačně patří do jádra. Na mistrovství byl skvělý a věříme, že se zase připraví na vrcholnou akci, jak nejlépe dokáže.“

Jakub Krejčík poslední zápasy za Spartu nehrál. Už je v pořádku?

„Už by měl hrát. Není to ještě úplně v pohodě, jsem v kontaktu s trenérem a Marek Židlický s Kubou. Má malinko problém, počkáme pátek a neděle, ale ve středu jsem komunikoval s trenérem a nebylo to v pozici, že by se řeklo ‚ne, nemůže.‘ Pátek a neděle by měl hrát, uvidíme. Jestli to zvládne a bude ready, tak pojede. Kdyby se to mělo zhoršit, tak bychom museli udělat změnu.“

Museli jste k nějakým změnám sáhnout?

„Už jsme udělali dvě. Honza Ščotka měl problém, tak jsme ho změnili, a ještě jsme tam měli Mariana Adámka z Třince. Ten jde na operaci dutin, takže taky změna. To měl být nováček.“

Nejzkušenějším hráčem nominace je naopak Roman Červenka . Jeho už zkoušet nepotřebujete, ne?

„Tam vůbec nejde o zkoušení, jde o to, abychom se sešli a udělali akci, kdy máme tréninky a zápasy. Reprezentační pauza je docela dlouhá, skoro 14 dní. Hráči přivítali, že úplně nevypadnou z herního tempa, byl obrovský zájem jet. Roman to má nastavené tak, že kdykoliv mu trenér nároďáku zavolá, tak chce reprezentovat. To je skvělé. Jde o to, abychom si to vyzkoušeli na větším ledě v silnější sestavě. V rámci Evropy bych řekl, že je to ta nejsilnější, jakou máme. Snažili jsme se pozvat hráče, o kterých myslíme, že patří k tomu nejlepšímu.“