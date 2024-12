Do Švýcarska bez Červenky, ale s bratry. Rulík sází na sehrané dvojice

Na Švýcarských hokejových hrách se chtěl vytasit s nejsilnějším možným výběrem z Evropy. Nakonec sčítal odpadlíky. Trenér Radim Rulík musel nahradit Radima Zohornu, krátce před začátkem srazu přišel i o lídra Romana Červenku a na prvním tréninku nakonec postrádal i obránce Libora Hájka. „To se stane vždycky. Je to v plné soutěži, kluci se neomlouvají, že by si to rozmysleli, ale fakt mají zdravotní problémy,“ komentoval situaci reprezentační kouč. Jeho svěřenci ve čtvrtek nastoupí v Pardubicích proti Finsku.

Už v sobotu ho okolnosti donutily sáhnout po prvním náhradníkovi. Nejmladšího z bratrů Zohornových vystřídal v nominaci Michael Špaček, který se po trejdu rozkoukává v pražské Spartě. Před začátkem srazu ale přišla další ztráta. Hodně znatelná. Reprezentace se v Pardubicích i ve Švýcarsku bude muset obejít bez kapitána ze zlatého MS Romana Červenky.

„Vážná komplikace to není, protože Romana známe. Už má věk, má odehráno své. Určitě není v pozici, že by ho někdo zkoušel. Poslední utkání bohužel nedohrál a po zápase se se mnou spojil, že zdravotně není v pořádku a potřeboval by se doléčit. V tuhle chvíli potřebujeme stoprocentně zdravé hráče. Nepřicházelo do úvahy, že bychom ho brali,“ vysvětlil Rulík.

Do akce proto dodatečně povolal Ondřeje Kovařčíka. O náhradu post za post nebo role za roli v tomto případě ale nepůjde. Plány má šéf české střídačky jiné.

Na pozici Červenky jde Kubalík

„Zase jsem posunul některé hráče, které jsem měl připravené. Například na pozici Romana jsem dal Dominika Kubalíka. Sedělo mi to tam,“ uvedl. „Jestli je to na pozici Romana Červenky, tak to určitě nebude sranda,“ reagoval se smíchem sám Kubalík.

Bez náhrady naopak skončila absence obránce Libora Hájka. Pardubický bek bere antibiotika a klubový lékař jeho start nedoporučil. „Zvládneme to s devíti obránci,“ nepochyboval reprezentační trenér.

Mimořádně zkušený výběr s puncem zlata každopádně utržil drobné trhliny. Ze sedmičlenné pardubické skupiny zůstala pětice, původních 12 úřadujících mistrů světa se zaokrouhlilo na deset. „Doufám, že vítězná mentalita, která byla v Praze, bude i tady,“ svěřil se s přáním kanonýr švýcarského Ambri-Piotta.

Právě on první turnaj sezony vynechal, až do půlky prosince čeká na další šanci z NHL. Přesto přijel reprezentovat a na prvním tréninku nastoupil po boku Davida Tomáška a Matěje Stránského. Nápovědu k prvnímu utkání tady ale nehledejte.

„Sestava na tréninku byla na třetí utkání, a když nedojde k nějakým zdravotním komplikacím, tak Tomášek a Stránský, kteří mají velice náročný program, v něm nebudou hrát. A Kubalík taky. Byli to hráči v černém dresu, kteří by neměli hrát třetí utkání, ale první a druhé,“ prozradil Rulík, jenž do tmavé barvy oblékl i obránce Tomáše Kundrátka z Třince.

Složení jednotlivých útoků přesto mnohé napovědělo. Kouč bude zase sázet na sehrané dvojice. Lukáše Sedláka s Jiřím Smejkalem doplnil Filip Zadina, sparťanské duo Filip Chlapík, Michael Špaček dostalo na křídlo karlovarského Ondřeje Beránka a dojít by mělo i k obnovení spolupráce bratrů Kovařčíkových. K těm se pravděpodobně přidá Martin Kaut.

Už s jistotou však nebude na turnaji žádný nováček. První start už totiž zapsali do statistik brankáři Šimon Zajíček a Josef Kořenář. „Kdybychom měli nováčka, který by extrémně vylétl a splňoval všechna kritéria, která chci, aby hráči v sobě měli, tak bychom se tomu nebránili. Když to řeknu na rovinu, hráče nevybírám podle toho, jestli jsou nováčci, nebo ne. Pro mě je podstatná jejich forma, jak se mi jeví a že je chci do týmu,“ uzavřel kouč.