Česko - Finsko 3:1. Po dvou trefách Kubalíka pečetil výhru Stránský

Čeští hokejisté porazili v Pardubicích Finsko 3:1 a vítězně vstoupili do Švýcarských her. Dva góly úřadujících mistrů světa vstřelil Dominik Kubalík. Hned v úvodu mohl slavit Michal Kovařčík, jenže trestné střílení nevyužil. Výhru do prázdné brány při powerplay soupeře pečetil Matěj Stránský.