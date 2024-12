Kovařčík vládne ve Finsku. Národní tým neodmítl, i když liga nemá pauzu

S devíti mistry světa vyjede česká hokejová reprezentace v Pardubicích na Finy do úvodního zápasu Švýcarských her. Nastoupí taky Michal Kovařčík. Na šampionátu v Praze byl náhradníkem, teď vládne bodování finské ligy. Dostavil se i přesto, že soutěž pokračuje bez přerušení. „V klubu se ptali se, jestli bych nezůstal, ale byl jsem rozhodnutý, že chci jet,“ řekl po středečním tréninku útočník Kärpätu Oulu. Utkání s Finskem začne ve čtvrtek od 17:30.

Při listopadovém Turnaji Karjala padli Češi v Helsinkách s domácím týmem 0:4. Na druhou akci Euro Hockey Tour vyvezl nový finský trenér Antti Pennanen soubor sestavený výhradně z krajánků.

I když se tamní Liiga nepřerušila, český kouč Radim Rulík může počítat se čtyřmi hráči z Finska. Přijeli obránci Knot , Zábranský, Gazda a útočník Michal Kovařčík, který prožívá životní sezonu. Se 40 body vede produktivitu soutěže, Kärpät se však krčí na dvanáctém místě tabulky.

„Každý zápas v repre je však důležitý i směrem k mistrovství světa. Určitě bych neodmítl. Nad tím, že tam není pauza, by se měli zamyslet jiní. Nikdy taky nevíte, kdy může být reprezentační sraz naposledy, co se stane. Náš tým není v tabulce v dobré pozici, takže mě mrzelo, že odjíždím. Ale je to moje kariéra a takhle jsem se rozhodl,“ uvedl 28letý forvard.

Po 29 sehraných zápasech za Oulu se může pyšnit bilancí 8+32. „Máme kvalitní lajnu. Daří se mi, protože všichni, s nimiž hraju, jsou TOP hráči ligy a je to znát. Střílejí góly skoro ze všech situací. Když jim je nachystám…“ usmál se.

Všechno se hraje víceméně na mě

Držitel tří extraligových titulů s Třincem působil v předchozích dvou sezonách v Jukuritu. Patřil k oporám, v Oulu však začal vládnout všem.

„Mám lepší pozici, všechno se hraje víceméně na mě, zvlášť, co se dlouhodobě zranil náš nejlepší hráč (naposledy nejproduktivnější Teemu Turunen). Záleží hlavně na icetimu, dostávám příležitost v důležitých situacích. Čím víc hrajete, tím máte víc šancí a body se sbírají jednodušeji. Proto je pozice taková, jakou mám. Cítím se dobře, ale systémově a herně to není tam, kde bychom chtěli,“ pokračoval Kovařčík.

V Jukuritu působil i se svým starším bratrem Ondřejem. Ten sezonu začínal v Českých Budějovicích, ale vrátil se do Třince. I v reprezentaci si v minulé sezoně zahráli spolu. V nominaci pro Švýcarské hry Michalův sourozenec nechybí. V úvodním duelu však zůstane mimo hru, stejně jako obránce Zábranský z finského Lahti, útočník Michael Špaček či šampion z Prahy Flek.

Nejsem moc zvyklý, že v týmu nemám nikoho z rodiny

Do Oulu se po sedmi letech vrátil klubový šéf Juha Juno, někdejší strůjce silné dynastie, jež vyhrála šest titulů. Velký podíl na úspěších měli i čeští hráči, které přivedl. Michal Kovařčík v Kärpätu vedle sebe bratra už nemá, ale v obraně nastupují Martin Jandus a Dominik Mašín.

„Je pravda, že nejsem moc zvyklý na to, že tam nemám nikoho z rodiny. Jsou tam ale další Češi plus jiné importy. Hodně se spolu bavíme,“ líčil Kovařčík. S bratrem se nyní sešel v národním týmu. „Jsem rád, že si opět připomeneme, jaké je to hrát spolu,“ poznamenal.

Česká reprezentace nastoupí v úvodním duelu s Josefem Kořenářem v brance. Elitní útočnou formaci vytvoří Jiří Smejkal , Lukáš Sedlák a Dominik Kubalík . Lídr produktivity finské soutěže Kovařčík se objeví mezi Filipem Chlapíkem a Filipem Zadinou. „Oba jsou střelci. Já hodně sbírám nahrávky, mohlo by mi to vyhovovat. Ale nezáleží, kdo se mnou hraje. Tady jsou kvalitní hráči všichni,“ pravil rodák z Nového Jičína.

Co se dá očekávat od Finů? „Už víme, že pod novým trenérem chtějí hrát aktivní hokej, agresivní, do útoků hodně zapojují beky a tlačí se do brány. Musíme být dobří v bruslení a osobních soubojích, abychom je neztráceli, neprohrávali. Je potřeba hrát jednoduše, dostávat se do rychlých protiútoků. To je jedna z cest,“ předeslal asistent trenéra Jiří Kalous .

Kovařčík v prvním střetnutí sezony nenastoupil. „Tentokrát mají hodně hráčů působících v jiných soutěžích. Budou silný soupeř, ale každý zápas v reprezentaci je důležitý pro sebevědomí,“ dodal.