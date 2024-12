Zajíček zazářil třetí nulou v řadě! Shodil, myslí si Rulík. Ne, jen zrychlil

To je fazona! Šimon Zajíček 25 zákroky vystavěl několik prvních pater věžáku, na nějž se marně sápali švýcarští hokejisté. Češi si s nimi poradili ve Fribourgu 2:0, a pokud v neděli po poledni seberou Švédům alespoň bod, odvezou si domů předvánoční triumf. Litvínovský gólman potvrdil báječné období, po vychytaných nulách v posledních kolech v Třinci a na Kometě přidal na repre výjezdu další. Dohromady je „čistý“ 203 minut a 30 sekund. „Je to paráda! Doufám, že mi to vydrží a bude mě to trefovat dál,“ přeje si.

Zároveň došlo před kabinou vítězů i na vtipnou vložku. To když Radim Rulík odpovídal na otázku, co říká Zajíčkově práci a jak vnímá jeho výkonnostní posun od února, kdy prožil nepříliš povedený debut na Švédských hrách v Karlstadu. Tehdy inkasoval čtyřikrát a Češi prohráli. „Jednoznačně,“ reagoval kouč a pak pokračoval: „Já teda nevím, ale mám pocit, že trošku shodil a zrychlil. Ale nemám to ničím podložené, jen to na mě tak působí. Třeba mi řekne, že má úplně stejnou váhu jako loni,“ pousmál se spokojený kouč vítězů.

Poté, co od novinářů zaznělo, že i jim přijde Zajíček hubenější, znovu Rulík naskočil na chválu brankáře. „Na mě fakt působí, že shodil, zrychlil a k tomu připočítejte ty výkony v extralize. Poslední dva extraligové zápasy vychytal nulu, teď přidal třetí, to je neuvěřitelný počin. Navíc na téhle úrovni. Nachází se v psychické pohodě, je určitě výborně vedený v klubu i tady.“

Z desetiměsíční odluky od premiéry ve Švédsku se vyklubal efekt tehdejší nominace. „Jsem rád, že jsme mu v únoru dali šanci, protože mu to určitě pomohlo. Trochu mu to otevřelo oči a pomohlo k dalším krokům, které dělá kvůli svému zlepšení,“ nepochybuje Rulík.

Samo sebou, že když se poté dostavil Šimon Zajíček, čelil otázce, jak to tedy se shozením váhy doopravdy je. „Nezhubnul jsem, ale jsem rychlejší,“ nahodil další úsměv v rámci sobotního večera. Půl hodiny předtím toho měl dost. Švýcaři se ukrutně snažili, aby alespoň jeden gól vstřelili. „Byl to docela náročný zápas, hlavně ve druhé třetině, kdy nás tam zamkli asi na dvě minuty. Ale zvládli jsme to a tam se ten zápas zlomil na naši stranu,“ zhodnotil Šimon Zajíček.

Pochvalu logicky nasměroval i spoluhráčům, kteří perfektně blokovali střely, bez přemýšlení do nich padali. „Měl jsem ze sebe a z kluků dobrý pocit, dneska co pochytali, klobouk dolů. V přesilovkách nás Švýcaři ještě drželi, ale my jsme to perfektně odbránili a zvládli to.“

Sám prohodil, že od únorové premiéry prošel kus cesty. „Přijel jsem asi v trochu lepším rozpoložení, daří se týmu i mně. Ještě jsem nebyl tolik nervózní, věděl jsem, do čeho jdu. A to byl ten největší rozdíl. Neměl jsem trému jako před prvním zápasem v reprezentaci.“

A kdy věřil v čisté konto? „Nemyslel jsem na nulu vůbec, protože když o ní začnu uvažovat, přivolám si gól…“