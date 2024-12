Kostra pro MS nabývá: obrana bez harakiri, v bráně zataženo. Co útok?

Dvacet týdnů je dost dlouhá doba na to, aby se řada věcí změnila. I radikálně. Po českém triumfu na Švýcarských hrách však máte pocit, že šampionát může začít klidně po Vánocích. S vírou, že bude na co koukat a o co hrát. Národní mužstvo se veze na zlaté vltavské vlně, deník Sport odhaduje, kolik hráčů z evropských soutěží by si na květen nemělo plánovat dovolenou.

Tady je predikce na jedno volné evropské místo. Pokud bychom se zaměřili na Kořenáře se Zajíčkem, roli může sehrát i délka setrvání jejich klubu v extraligovém play off. Jeden nastoupí do přípravy dřív, a pokud mu to půjde hodně dobře, nemusí už kolegu/konkurenta pustit. A nezapomínejme ani na Ondřeje Kacetla.

Tady paradoxně panuje zataženo, ačkoli Josef Kořenář a Šimon Zajíček si vedou velmi dobře až výborně. Ohledně brankoviště však bude záležet na aktuální situaci v zámoří, na zdravotním stavu hráčů a míře vyčerpání po dlouhé sezoně. Lukáš Dostál (Anaheim) s Petrem Mrázkem (Chicago) nejspíš budou opět volní a je těžké si představit, že by se jich vedení reprezentace dobrovolně vzdávalo. Pod čarou zůstává Vítek Vaněček ze San Jose, ve skupině týmů bojujících o play off zápolí Dan Vladař (Calgary) a Karel Vejmelka (Utah), zatímco David Rittich jako výrazná dvojka pomáhá Los Angeles ve vyšších patrech tabulek NHL.

Obránci

Nečekejte velké harakiri. Lesk zlaté medaile z Prahy dál svítí na Tomáše Kundrátka (Třinec), Jakuba Krejčíka (Sparta) a Libora Hájka (Pardubice). Třeba u posledně jmenovaného byste si mohli bez potíží představit suverénnější výkony, čekali byste, že někdejší bek NY Rangers bude v extralize víc vyčnívat. Nicméně pojem klidná síla k němu celkem sedí. Ze Švýcarských her vypadl kvůli zdravotním neduhům, třeba právě na nich v rámci dobře fungujícího stroje mohl prodat lépe své schopnosti. Únorové Švédské hry by u něj stály za pozvání. Chce to, aby do Stockholmu vyrazil i Jakub Zbořil a trenérům předvedl, co všechno zastane. Zda je využitelný i na přesilovce. Pokud ano, ovlivní to šance jiných.

Je fajn, že zpoza zákrytu vystupují další možnosti. Na Karjale se ve výborném světle předvedl zejména Daniel Gazda (Ilves Tampere), jenž se možná zanedlouho upíše Pardubicím. Pokrok v produkci toho, co skutečně dokáže, předvádí Filip Pyrochta (Mladá Boleslav). V listopadu to bylo o fous lepší, s větším nadšením, přesto zůstává dál ve hře o mistrovství. Ve Fribourgu ukázal možnosti i Ronald Knot (HIFK). V jeho hře najdete vysokojakostní způsob rozehrávky, k čemuž patří i nevynucené chyby, nicméně jde rozhodně o materiál k dalšímu prověřování a ladění.

Je otázkou, kdy se vrátí do hry zadák Sparty Michal Kempný, jenž nastoupil naposledy prvního listopadu.

Tip Sportu:

99 %

Tomáš Kundrátek

Jakub Krejčík

Libor Hájek

60 %

Filip Pyrochta

50 %

Michal Kempný

Jan Ščotka

Daniel Gazda

Ronald Knot