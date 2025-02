Rulík: Na MS potřebujeme bruslaře. Pokud je neseženeme, bude to složité

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík na tréninku před Švédskými hrami • FOTO: Pavel Mazáč / Sport PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Nikdo nemohl čekat, že po prohře s Finy 0:3 Radim Rulík vytroubí hlasité Mayday, protože i porážka může být hodně užitečná a není od věci čas od času ji utrpět. Trenér získal důležitý materiál do dalších týdnů a měsíců. Nyní už je mu naprosto jasné, že pro květnový šampionát v Herningu a Stockholmu se bude ohlížet na zdatné bruslaře kvůli maximálním rozměrům v Globenu, kde turnaj bude finišovat. Také o tom promluvil po sobotní odpolední partii s výsledkem 3:0 pro Finy.

O příčinách porážky „Ve druhé třetině jsme to měli na dlouhou střídačku, kdy byli silnější na puku, měli lepší starty na odražené kotouče. Byli tam dřív. Samozřejmě, když je dál střídačka, tak se to víc ukáže, než když je blíž. Druhá třetina se nám nepodařila, ale musím říct, že Finové byli lepší. Bruslařsky, byli živější, silnější, výborní na puku. Opravdu ohromně těžký soupeř pro nás. Ale jsem rád, že ve třetí třetině jsme to srovnali, vyrovnali hru. Chtěli jsme vstřelit branku, bohužel se to nepodařilo, ale pro hodně kluků výborný zápas. Viděli tu úroveň a mohli si to vyzkoušet. Pokud nedáme gól, nemůžeme to hodnotit pozitivně. Nicméně i Ronald Knot se dostal do výborné šance ze slotu. Nedali jsme branky, ale určitě uděláme všechno pro to, abychom je v neděli dali. To se prostě v hokeji stává, že produktivita není.“

O klíčových poznatcích „To si musím vždycky trochu nechat projít hlavou a podívat se na to zpětně. Poznamenám si to samozřejmě. Každý zápas je pro nás poučný. I prohry k těm utkáním patří. Abychom si mysleli, že budeme všechny porážet, tak to určitě není. Dneska jednoznačně byli Finové nachystaní na nás, silní, důrazní. Ono to je stejné jako když budeme hrát se Švédy nebo Švýcary. Pokud je budeme zvládat bruslařsky a uhrávat osobní souboje, máme šanci. Když budeme o krok později a nebudeme silní na puku, protože dnes jsme měli strašně ztrát, tak samozřejmě soupeř to potom dokáže využít.“

O nevyužitých přesilovkách „Oni proměnili přesilovku díky tomu, že náš útočník si myslel, že se dostaneme na puk a že ho dostaneme za jejich obránce, pak odjede do brejku. Ale bohužel byli oni první u puku, pak nám chyběl hráč ve slotu, to se stane. Myslím, že jedna situace byla velmi dobře sehraná na praváka, ale gólman to dobře chytil. Bylo to na vzdálenější tyč, bohužel gólman to chytil. Kdyby to bylo na přední, měli bychom větší šanci. I ten Filip Chlapík je výborný do přesilovky, ale dneska jsme ho neměli. I to možná sehrálo roli. Když si nepomůžeme přesilovkou, tak to může dojít k tomu, že to je s nulou.“