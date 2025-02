Dvě verze české sestavy na MS: Ideál s Pastrňákem, ale reálnější je plán B

ANALÝZA SPORTU | Před rokem opustil Boston pochroumaný, což se náčelníkům Bruins pranic nelíbilo. Jenže Praha lákala turnajem, jaký zažijete jednou za kariéru. David Pastrňák si prosadil svou a vyrazil na MS. Na zlaté a opojné mistrovství. Čekat letos stejné rozhodnutí, i kdyby Bruins neprošli do play off, není reálné. Nezbývá než vydržet a těšit se na Pastovu show za rok na olympiádě v Miláně. Jak by mohla vypadat česká sestava na MS ve Švédsku a Dánsku? Deník Sport nabízí dvě: ideální a reálnou.

Brankáři

Lukáš Dostál, jemuž kryje záda Petr Mrázek, a třetí do party Karel Vejmelka. Vynikající trio po výkonnostní i lidské stránce. V Praze si sedli. Teoreticky by se mohli ukázat i v Herningu, kde by mělo národní mužstvo sehrát i čtvrtfinále a pak se stěhovat na víkendové rozuzlení do Stockholmu. Má to háček. Dostálovi i Vejmelkovi končí kontrakty, čili tady si nemůžeme být ničím jisti, ačkoli týmy všech tří gólmanů mají do play off daleko, či poměrně daleko jako ve Vejmelkově případě.

Trenér brankářů Ondřej Pavelec je na případné odmítnutí připravený, s dotyčnými bude vše ve správný čas probírat. A termín se pomalu blíží. Dostál má u Ducks velmi slušnou sezonu, Vejmelka v Utahu vynikající, Mrázek si za děravou obranou Chicaga drží vysoký standard. Z hlediska vlivu na výsledky týmu se z českého tria přisuzují největší procenta Vejmelkovi. Je nasnadě, že stavitelé reprezentace by jednoho z dua Vejmelka-Dostál brali všemi deseti a vybírali z něj jedničku.

Obsazování brankářského postu je choulostivá záležitost a těžko říct, zda by jeli oba zároveň. Zda by Vejmelka znovu