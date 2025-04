Nezvyklá sešlost v reprezentaci: čtyři hráči z Kladna, ale jen gólman pokračuje. Chtěli změnu

Brankář Adam Brízgala, obránce Jiří Ticháček a útočníci Matyáš Filip s Jaromírem Pytlíkem. Taková je čtveřice kladenských hráčů, kteří dostali povolávací rozkaz na start přípravy před MS. „Je to vtipné, jsem rád, že jsou tu i kluci. Zasloužili si to,“ usmíval se po druhém tréninku dvaadvacetiletý Ticháček.

Právě on je jedním z hráčů, s nimiž už se Kladno najisto rozloučilo. Delší dobu se mluvilo o Finsku, u Ticháčkova jména na serveru eliteprospects.com už svítí logo Kärpätu Oulu. Talentovaný bek přesto nechtěl nic prozrazovat. „Nemůžu říct. Ale je to zahraničí,“ smál se.

„Na Kladně jsem byl devět let, beru to jako druhý domov. Je to město, kde bych chtěl jednou po kariéře žít. Bude to velká změna, ale těším se. Už jsem trošku cítil, že ji potřebuju. Zajímalo mě zahraničí, takže jsem rád, že se to takhle odehrálo,“ dodal k odchodu z klubu, v němž od mládeže rostl.

Opustit Rytíře a zamířit za hranice mohl už v minulosti, tehdy ovšem raději zvolil českou cestu. „Měl jsem kdysi možnost jít do americké juniorky, ale zůstal jsem radši v Kladně. I z tohohle pohledu mě zajímá, jaký je život venku, jak tam věci fungují,“ vysvětloval bek.

Na rozdíl od Ticháčka by i dál měli v extralize zůstat forvardi Matyáš Filip a Jaromír Pytlík. U prvního se hlasitě mluví o Plzni, druhého už oznámil Liberec. „Není to jednoduché, vždycky, když jdete do nového prostředí, je to jiné. Nevíte, jak vám to sedne. V hokeji ale člověk zkouší různé věci a chce se posouvat. Uvidím, jak to půjde, snad to bude dobré. Kdyby ne, mám se kam vracet,“ řekl k nové štaci Pytlík. „Byl jsem v kontaktu s panem Birnerem (sportovním ředitelem), říkal mi, jak to vidí, jak by to chtěl nasměrovat. Líbilo se mi, co říkal, navíc mám v juniorce Liberce bráchu. To taky hrálo roli. Řekl jsem si, proč ne, vyzkouším to a uvidím,“ dodal.

Poprvé od doby covidu

Přestože je Pytlíkovi teprve 23 let, v reprezentaci zažije obnovenou premiéru po více než čtyřech letech. Ve dvou utkáních dostal čuchnout na listopadové Karjale v roce 2020, kdy vedl národní tým Filip Pešán.

„Tehdy jsme byli mladí, bylo to v době covidu, takže trošku jiné. Ale skvělá zkušenost. Jsem rád, že tady zase můžu být. Od té doby jsem nabral víc zkušeností, cítím se jiný než tenkrát, když mi bylo devatenáct,“ vzpomínal autor 25 bodů z uplynulého ročníku.

O šampionát se bude chtít porvat stejně jako Ticháček, jemuž loňské mistrovství uteklo o fous. Z týmu vypadl jako nejproduktivnější extraligový bek až při posledním škrtu. „Každý z nás se chce dostat na mistrovství. Ale je to za strašně dlouho. Teď jsme po druhém dnu, bude lepší jít den po dni a uvidí se. Chuť je obrovská,“ netajil po tréninku talentovaný bek.

Spolu se třináctkou dalších hráčů se chystá na přípravná utkání. První dvě z nich sehraje reprezentace příští týden proti Německu. S postupujícím play off se podoba kádru bude postupně měnit. Novou tváří v kabině bude už od pátku útočník Vojtěch Hradec z Mladé Boleslavi.

„Asi každý má mistrovství nějak v hlavě. Ale hlavně myslím na to, že jsem strašně rád, že mi dali možnost tu být. Každý den si tady užívám, trénuju naplno. Půjdu den po dni a uvidíme, jak to bude,“ prohlásil Pytlík k dlouhé cestě, která reprezentanty čeká.