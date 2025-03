Plekanec o nové roli v Kladně: Chci být blízko týmu a trenérům. Co Jágr jako hráč?

Přijal další výzvu. Bývalý útočník Tomáš Plekanec kývl na nabídku nového majitele Kladna Tomáše Drastila a z pozice sportovního ředitele se pokusí pozvednout mateřský klub. Na starost bude mít skladbu kádru, cílem bude posun tabulkou vzhůru. „Je to zajímavé i pro hráče, protože budou mít velkou šanci se ukázat. Může to pro ně být obrovská příležitost,“ předesílá někdejší centr Montrealu Canadiens.

Hráčskou kariéru by mu leckdo mohl závidět. Přes tisíc zápasů v NHL, céčko na dresu v reprezentaci i v extralize. Zkušenosti začal Tomáš Plekanec předávat rychle, krátce po konci u Rytířů nastoupil jako asistent trenéra nároďáku. Hodně blízko hráčům bude chtít být i teď v Kladně. „Chtěl bych s kluky taky chodit na led a být v blízkosti týmu a trenérů. Spíš bych byl víc dole než nahoře v kanceláři,“ popisuje nový sportovní ředitel klubu v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Zapojení do tréninku není klasickou náplní práce sportovního ředitele, že?

„Moje osobní vize je taková, že mě baví trénování, baví mě být u ledu. Proto říkám, že bych to chtěl propojit tím směrem, že budu blíž klukům a realizáku. Herní systém a trénování je samozřejmě na trenérech, ale chci tam být pro hráče, pomoct jim. Jinak je to hlavně o telefonování a sledování hráčů.“

Takže na zimáku ani nemáte vlastní kancelář?

„Ne, ne. Já zatím kancl nepotřebuju. Tam je Jirka (Burger), to je jeho část a dokonale se v tom vyzná. Zatím k němu do kanclu chodím jenom na návštěvu.“

V minulosti jste říkal, že by vás lákala právě trenéřina. Překvapila vás proto nabídka nového majitele Tomáše Drastila, abyste šel dělat sportovního ředitele klubu?

„Jednoznačně, překvapilo mě to svým způsobem. Na druhou stranu to je zajímavá výzva, skvělá zkušenost. A nemyslím si, že se to tluče s tím, co bych chtěl dělat a jak na to koukám. Spíš si myslím, že se to dá dobře provázat a fungovat. V klubu probíhají změny, je to zajímavé i pro hráče, protože budou mít velkou šanci se ukázat. Může to pro ně být obrovská příležitost.“

Přemýšlel jste o nabídce dlouho?

„Úplně upřímně jsem byl vnitřně rozhodnutý víceméně hned, když to trošku přeženu. Ale mám v životě priority, které mají před některými věcmi náskok. Číslo jedna je rodina, děti. Naplňuje mě taky práce u nároďáku s Radimem (Rulíkem) a kluky. Strašně mě to baví, to byla druhá věc, ve které jsem chtěl jednoznačně pokračovat. Pokud jsme si tyhle dvě věci řekli a dali dohromady, už to nebyl problém.“

O stavbu kádru byste se měl starat s Jiřím Burgerem a Jaromírem Jágrem. Hlavní slovo ale patří vám. Bylo to důležité při rozhodování?