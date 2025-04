Česko - Kanada 1:7. Nadějný výkon zhatila třetí třetina, je jasno o soupeři pro čtvrtfinále

Drtivý nápor. Takovému startu ze strany kanadských hokejistek čelily Češky od prvního vhazování. K radosti zaplněné arény, v níž nechyběl ani trenér úřadujících mistrů světa Radim Rulík, však propukla kanadská radost v úvodu jen jednou. Ve čtvrté minutě přesně dorážela nejproduktivnější hráčka turnaje Marie-Philip Poulinová.

„První střídání bylo ustrašené z naší strany, ale pak jsme zjistily, že s nimi můžeme v pohodě hrát. Začaly jsme hrát a bylo vidět, že si tvoříme i šance. Nejsou jenom u nás,“ komentovala první třetinu útočnice Adéla Šapovalivová.

Češky začaly soupeřkám zatápět aktivním přístupem a dobrým napadáním. Rychlé dojíždění do soubojů dostávalo Kanaďanky pod tlak, z čehož získaly domácí hokejistky několik možností. Tereza Vanišová ještě chybu soupeřek nepotrestala, Šapovalivová už z levé strany vyjela před branku a zasunula puk mezi betony brankářky Kristen Campbellové.

„Holky dobře napadaly, já jenom sebrala puk, co mi nahrála jejich obránkyně. Jela jsem do brány, udělala kličku mezi nohy a padlo to tam,“ usmívala se osmnáctiletá střelkyně. „Když tak budeme pokračovat, bude to hezký zápas,“ hodnotila aktivní hru českého výběru.

Její slova se potvrdila ještě ve druhém dějství. Češky hrozily, Kristýna Kaltounková v přesilové hře trefila tyč a puk zůstával volně ležet v brankovišti. Domácí výběr v tu chvíli už znovu o gól ztrácel. Z pravého kruhu se jen o chvíli dřív trefila na bližší tyč kapitánka Poulinová. Kromě jednoho zámku hrály Češky s javorovými listy vyrovnanou partii. „Je to úplně něco jiného než hrát proti Finsku a Švýcarsku. Jsme na to ale dobře připravené a baví nás to,“ sypala ze sebe útočnice Tereza Plosová během druhé přestávky.

Místo vyrovnání ale přišel kolaps ve třetí třetině.

A stačilo na to pouhých 58 sekund. Nadějný stav se zbortil po trestu za příliš mnoho hráček na ledě. Kanada udeřila z přesilové hry, po 27 sekundách přidala další gól a o dalších 31 sekund později pátou brankou vyhnala z brankoviště Kláru Peslarovou. Už její parťačka Michaela Hesová se marně snažila zastavit další dvě kanadské rány, které upravily číslo na kostce na sedm.

Zatímco Kanaďanky zvítězily na turnaji potřetí a upevnily si druhé místo, Češky uzavřely skupinovou fázi s jedinou výhrou. Ve čtvrtfinále proto ze čtvrté pozice narazí na páté Švýcarsko, jediný celek, který na šampionátu porazily. „Moc se na to těšíme. Určitě bude vyprodáno, už první vzájemný zápas byl zábava,“ vyhlížela klíčovou bitvu švýcarská kapitánka Alina Müllerová po porážce 1:2 s Finskem.

Mistrovství světa hokejistek v Českých Budějovicích:

Skupina A:

Švýcarsko - Finsko 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 30. Müllerová - 11. Savolainenová, 28. Karvinenová.

Česko - Kanada 1:7 (1:1, 0:1, 0:5)

Branky a nahrávky: 6. Šapovalivová - 4. Poulinová (Larocqueová, Ambroseová), 28. Poulinová (Staceyová, Larocqueová), 46. Wattsová (Ambroseová, Thompsonová), 47. O'Neillová (Goslingová), 47. Gardinerová, 49. O'Neillová (Maltaisová, Serdachnyová), 55. Jaquesová (Nurseová, Fastová). Rozhodčí: Cookeová (USA), Nurmiová - Saarimäkiová (obě Fin.), Zachová (Kan.). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 5859 (vyprodáno).

Sestava ČR: Peslarová (47. Hesová) - Pejšová, Tejralová, Lásková, Čajanová, Radová, Seroiszková, Kosinová - Mrázová, Kaltounková, Šapovalivová - Vanišová, Pejzlová, Křížová - Plosová, Hymlárová, Juříčková - Neubauerová, Mlýnková, Pištěková - Přibylová. Trenérka: MacLeodová.

1. USA 3 3 0 0 0 13:2 9 2. Kanada 4 3 0 0 1 17:3 9 3. Finsko 4 2 0 0 2 7:15 6 4. Česko 4 1 0 0 3 6:15 3 5. Švýcarsko 3 0 0 0 3 1:9 0

Skupina B:

Německo - Maďarsko 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky: 28. a 59. Hadrascheková, 46. Jobstová-Smithová, 49. Klugeová - 37. Kreiszová.