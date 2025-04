Finsko - Česko 4:2. Střelkyně se chytla, ale přišel náraz. Myslely jsme si, že to půjde samo

Na mistrovství světa přiletěla jako jedna ze tří nejlepších střelkyň zámořské PWHL, v Českých Budějovicích čekala Tereza Vanišová na premiérovou trefu až do třetího klání. Proti Finsku poslala domácí výběr do vedení, jenže soupeřky důležitý duel otočily a zapsaly první body na turnaji. Češky naopak po porážce 2:4 zůstávají dál na pouhých třech a zkomplikovaly si situaci v tabulce skupiny A. „Nehrály jsme disciplinovaný hokej, myslely jsme si, že to půjde samo. Tak to na takhle těžkých turnajích nefunguje,“ litovala zkušená reprezentantka.

Skóre zápasu otevřela přesilovkovou trefou ve 12. minutě. Z první se do kotouče opřela na pravé straně a po teči soupeřky mohla jet slavit s parťačkami. „Odrazilo se to od Finky mezi nohy gólmance. Štěstí. Ale i o tom to je. Bohužel to ničemu v téhle situaci nepomohlo,“ vyprávěla Vanišová po utkání s hořkým úsměvem.

Češky už před prvním gólem zápasu dostaly několik výrazných varování. Několikrát nedokázaly včas rozehrát a dostaly se pod tlak ve vlastním pásmu, jednou jim Noora Tulusová ujela na branku úplně sama. „Nebyli jsme dobří v naší hře. Hráli jsme strašně daleko od sebe, pořád jsme se snažili najít nějakou dlouhou přihrávkou hráčky na druhé straně. To, co nás zdobí, to, co chceme hrát, což je hra nablízko s podporou ve dvojicích a trojicích, tam nebylo,“ mrzelo asistenta trenérky Dušana Andrašovského.

Národní tým mohl ve druhé části odskočit při drtivém tlaku. Dlouho držel Finky před jejich brankovištěm, postupně zahrozily Adéla Šapovalivová, Kateřina Mrázová i Michaela Pejzlová. Jenže seveřanky těžké chvíle přestály a z protiakce udeřily. „Rozhodně nás to srazilo. Pár šancí skórovat tam bylo, hned z protiútoku nám daly gól. Hrály výborně, zasloužily si vyhrát,“ přiznal sportovně Andrašovský.

Finky otočily vývoj zápasu za necelé tři minuty, české naděje definitivně zhasly ve třetím dějství, kdy přidaly další dvě branky. Navíc nevyužily několik dalších úniků a přečíslení. Domácí reprezentantky odpověděly až dvě minuty před koncem díky přesilovkovému zásahu Kristýny Kaltounkové. V konečném zúčtování může jít o hodně důležitý gól, pokud by se Česko, Finsko a Švýcarsko po skupinové fázi sešlo shodně na třech bodech.

„V tomhle jsme takhle úplně nepočítali. Chtěli jsme dát gól a rozloučit se se zápasem gólově. Ještě jsme chtěli přidat další, akorát jsme to nezvládli. Konec byl aspoň trošku podle našich představ,“ hodnotil asistent české koučky.

S celkovým představením spokojenost nepanovala. Realizační tým chtěl v pátek proti Americe pošetřit klíčové hráčky i síly týmu na duel s Finskem, ale taktický tah mu úplně nevyšel. „Mysleli jsme si, že ušetříme hrou z malého boxu více energie, ale nevypadalo to. Energie na lavičce chyběla. Je v našich silách zahrát líp. Před domácím publikem, které si to zaslouží, bychom k tomu měli přistoupit asi líp,“ uvědomoval si Andrašovský.

Na jeho svěřenkyních byla z porážky jasně patrné naštvání. „Možná trošku jo,“ přiznala Vanišová. „Nejsem si jistá, jestli jsme to podcenily, ale nehrály jsme dobře. Samozřejmě někdy to nelepí, odskakuje to a nejde to, ale musíme to zjednodušit a hrát víc jako tým,“ vyhlásila.

Češky uzavřou svoji skupinovou účast pondělním soubojem s favorizovanou Kanadou. Účast ve čtvrtfinále mají stejně jako všechny ostatní týmy ze skupiny A jistou, o konečném umístění rozhodnou poslední duely. Podle nich se posléze vytvoří čtvrtfinálové dvojice.

„Jestli budete úspěšní na mistrovství světa, rozhodne čtvrtfinálový zápas. Nedá se kalkulovat, na koho narazíte,“ řekl k vyhlídkám trenér Andrašovský.