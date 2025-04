Osudový zápas na domácím MS: Češky ve čtvrtfinále čelí jediným soupeřkám, které porazily

Češky odstartovaly domácí mistrovství světa sebevědomým vítězstvím 3:0 nad Švýcarskem. Pak už ale doplácely na nedostatečnou produktivitu. S USA prohrály 0:4, s Finskem 2:4 a s Kanadou vinou hororového závěru 1:7. Sen o třetím místě ve skupině a čtvrtfinálovém souboji s vítězkami druhé grupy se rozplynul.

„Jestli bychom hráli se Švédskem, nebo se Švýcarskem, nemohu říct, zda je jeden soupeř lehčí, nebo těžší. Historicky víme, jak jsme hráli s oběma,“ komentoval situaci asistent trenérky Dušan Andrašovský.

Co se týče střílení gólů, v elitní skupině byly horší než Češky jen jejich čtvrteční soupeřky. O jedinou trefu se v utkání proti Finsku postarala Alina Müllerová. „Moc se na čtvrtfinále těšíme. Určitě bude vyprodáno, už první vzájemný zápas byl zábava. Dokážeme s nimi bruslit, dokážeme s nimi bojovat. Bude to dobrý zápas,“ věřila před druhým soubojem s Českem.

Švýcarky musely v posledních zápasech řešit mimo jiné personální problémy. Ze sestavy jim vypadla kapitánka Lara Stalderová. „Rozhodně je to smůla. Hrajeme spolu už asi deset let, víme o sobě. Doufám, že se bude brzo cítit lépe a budeme moct hrát zase spolu,“ přála si Müllerová.

Dva dny na oklepání po kanadské smršti

V prvním vzájemném klání Češky odskočily do vedení už v 5. minutě, nulu navíc vychytala Klára Peslarová. „Očekávám asi větší agresivitu než v prvním zápase. Oba týmy se trochu rozkoukávaly,“ zdálo se střelkyni Kristýně Kaltounkové.

Reprezentace zavrávorala proti Finsku, odrazila se zase proti Kanadě. S favoritkami hrála 45 minut vyrovnanou bitvu, mohla myslet na první body proti zámořskému kolosu. Po smršti v závěru však svěřenkyně Carly MacLeodové drtivě padly. Na oklepání měly dva dny.

„Když zopakujeme výkon z prvních dvou třetin, věřím, že čtvrtfinále bude s pozitivním výsledkem,“ chválil Andrašovský po posledním představení ve skupině. „Předvedly jsme dobrou hru, takže věřím, že si z toho zápasu určitě můžeme přenést pozitivní věci,“ přidala Šapovalivová.

Druhé střetnutí se Švýcarskem rozhodne o tom, jestli budějovický šampionát bude pro domácí úspěšný, nebo ne. Výsledky ze skupiny se mažou, jediné utkání může poslat Lvice do boje o medaile. Anebo z kola ven. „Fanoušci jsou skvělí, zázemí taky. Na to se ani nejde netěšit. Samozřejmě trošku vnímáte, že je tam větší tlak, ale jakmile to necháte ovládnout vaši mysl, je to špatně. Musíme to trošku potlačit a hrát naši hru,“ vyhlásila Kaltounková před zlomovým duelem.

Nejproduktivnější Češky na MS Kristýna Kaltounková 2+0 Adéla Šapovalivová 1+1 Kateřina Mrázová 0+2 Andrea Trnková 0+2