Bříza o MS žen: Nešli jsme do toho se zájmem pokořit rekord. Kdy budou další šampionáty v Česku?

Čtyři zápasy domácí reprezentace ve skupině, české čtvrtfinále a semifinále? Vyprodáno do posledního místa. „Musíme poděkovat českým fanouškům, víme, že jste hokejová země, a zase jste to dokázali. Nechodili jen na české zápasy, které byly všechny vyprodané. Rok po překonání mužského rekordu jste dost možná překonali i ženský,“ chválil za mezinárodní hokejovou federaci generální ředitel Matti Nurminen.

Kromě vyprodaných českých zápasů se návštěva před nedělí přehoupla přes pět tisícovek fanoušků ještě na sedmi dalších nečeských duelech. Díky spolupráci se školami v okolí se tribuny zaplnily i v dopoledních hodinách. Kvůli tomu, že se hrálo v jediné aréně, se během většiny dnů musely stihnout odehrát tři zápasy.

„Tím, že pod jednou střechou bylo deset týmů, je to o dva týmy víc než skupina mužského mistrovství. Tři zápasy denně, do toho tréninky. Je to fakt velká náročnost. Rozhodnutí být v jedné aréně ale bylo velmi šťastné. Se dvěma městy se to vždycky malinko rozstřelí. Zážitek pro všechny byl koncentrovaný a unikátní. Všichni si to, myslím, užili,“ pravil Bříza s tím, že od všech zúčastněných dostal pozitivní zpětnou vazbu.

Článek pokračuje pod grafikou

Odměnou jemu i dalším pořadatelům může být překonání dalšího diváckého rekordu. Teprve loni padlo maximum na mužském šampionátu. Před posledními dvěma zápasy se třáslo i to ženské z roku 2007 z Kanady. „Neřekl bych, že jsme do toho šli se zájmem pokořit rekord. Pak těsně před mistrovstvím světa se ukazovalo, že zájem postupně vzrůstal. My si jenom nebyli jisti, jestli všichni, kdo si koupí balíčky, je využijí,“ popisoval.

Fanoušci nezklamali, pravidelně chodili i na zbylé týmy a v aréně vytvářeli skvělou atmosféru od prvního do posledního dne. Z mezinárodní federace zněly dokonce hlasy, že ostatní země se od Břízova týmu můžou učit. Kdy se tedy Česko může těšit na další mistrovství světa?

„U mužského šampionátu můžeme mluvit třeba o roce 2033. Vždycky to tak vychází v cyklu devíti let. Příště nás čeká osmnáctka, myslím, že v roce 2027. V roce 2030 na nás vychází dvacítka,“ prozradil prezident organizačního výboru s tím, že o dalším ženském šampionátu na domácí půdě zatím není rozhodnuto.

„Bavíme se přibližně někde kolem roku 2031 a dál,“ doplnil.

Premiéra elitní ženské skupiny v Česku se každopádně osvědčila. Třešničku na turnaj můžou přidat české hráčky v nedělním boji o bronz. Finále obstará večerní souboj Kanady s USA.