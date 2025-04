Češky si přitom lepší úvod zápasu přát nemohly. Ve druhé minutě vedly po individuální akci Kristýny Kaltounkové, o chvíli později hrály dlouhou přesilovku při pětiminutovém vyloučení Kristy Parkkonenové, které potrestala Natálie Mlýnková. Ještě pohodlnější rozdíl se rozsvítil na kostce v polovině zápasu, kdy se trefila Dominika Lásková.

„Výsledek vypadal skvěle, ale hra nebyla dobrá. Hráčky cítily, že to tam nebylo. Snažili jsme se to zvednout, ony dělaly maximum, ale jsou dny, kdy to bolí a nejde. A to bylo dnes. Soupeř asi měl víc chuti vyhrát, možná pošetřil vzhledem k výsledku víc sil,“ zamýšlel se Andrašovský.

Finky se vrátily do zápasu ještě před druhou přestávkou, krátce po návratu na led snížily rozdíl na jednogólový a ucítily šanci. Domácí hokejistky jim před vyprodanou arénou ulehčily situaci častými vyloučeními. Ve třetí části byly na trestné čtyřikrát, dvakrát lovily puk z brány.

„Tam už byl tlak obrovský, k tomu náš strach o výsledek. Soupeř tlačil a my jsme nedokázali hrát chytřeji. Asi to bylo o hlavě, že obava o výsledek byla silnější než naše chytrost, kterou umíme použít v pravý čas. Možná tam byly i vzpomínky na minulý rok, kdy jsme s nimi prohráli,“ pravil asistent koučky MacLeodové.

Se všemi vyloučeními ale srozuměný nebyl. „Některé fauly byly, jaké byly. To se podívejte na video, já to hodnotit nebudu. Ale udělali jsme je, rozhodčí to odpískaly a dostali jsme z toho vyrovnávající gól a přišly o zápas,“ dodal.

Bavily jsme celý národ

Češky inkasovaly třetí branku ve chvíli, kdy ze základní hrací doby zbývalo odehrát minutu a 33 sekund. Místo radostné úlevy přišla krátká přestávka a nervy v prodloužení. To rozsekly Finky krátce před polovinou desetiminutového úseku.

Zatímco na jedné straně zavládlo nadšení a bronzová radost, druhou zalily slzy. Některé z českých hráček ještě dlouho ležely na ledě a vstřebávaly zklamání. Po roce zase ztratily bronz s Finkami, opět až po základní hrací době.

„Carla hráčkám poděkovala za skvělou reprezentaci a myslím, že se nemáme za co stydět. Byly tam skvělé momenty, kdy jsme bavily celý národ, a byly tam i horší. Musíme se poučit a někdy pracovat na úkor ega pro tým,“ prohlásil Andrašovský.

Reprezentace se s turnajem rozloučila s pouhými dvěma výhrami ze sedmi zápasů. V základní skupině Češky porazily Švýcarky, na něž vyzrály i ve čtvrtfinále. „Tak to je. Vždycky se hodnotí výsledky a ty nebyly ideální. Hrajete těžké zápasy proti Kanadě a Americe, prohrajete, ale byly to skvělé zápasy. A proti Finsku nám to dvakrát nevyšlo. I když náš výkon naznačoval v základní skupině, že to není ideální,“ doplnil asistent trenérky.

V týmu přesto vidí do budoucna velký potenciál. „Rozhodně tam je. Je na čem stavět, máme v záloze mladé hráčky, které končí v osmnáctce a které postupně zapracováváme. Možná tím vznikne větší konkurence a některé hráčky na sobě budou víc pracovat, aby byly připravené,“ zakončil Andrašovský po hořké porážce.