Naváže národní tým na stříbro z léta? V USA startuje MS do 18 let, Česko začne proti domácím

Jen co jeden šampionát v Česku skončil, začíná v USA další. Ve středu odstartuje v texaských městech Frisco a Allen mistrovství světa hokejistů do 18 let. Do akce půjdou i čeští talenti se snahou vylepšit šesté místo z loňského turnaje ve Finsku. A navázat na stříbro z letního Hlinka Gretzky Cupu. „Naším cílem je vyhrát všechno. Tak to máme nastavené od začátku a tímto směrem jdeme. Nekoukáme se na soupeře, soustředíme se hlavně na svůj výkon,“ vyhlásil reprezentační trenér David Čermák před odletem za oceán.