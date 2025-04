Zklamaní sparťané už trénují s repre. Finále v televizi? Neviděl jsem ani minutu, líčí Kempný

Vyřazení v play off je stále bolí, nečekaný pád s Kometou ještě pořádně nerozdýchali. Zatímco většina sparťanských hokejistů už mohla rezervovat letenky na dovolenou, šestici vyvolených čeká těžký boj o světový šampionát. „Je to obrovská motivace, nosit národní znak je vždycky čest. Podívat se na mistrovství světa je pro mě jeden z velkých cílů. Dělám pro to všechno,“ ujistil Filip Chlapík před přípravnými zápasy se Slovenskem.

Po rakouském dvojboji proškrtal kouč Radim Rulík deset jmen, jiní hráči se naopak k národnímu týmu připojili nově. Kromě Filipa Zadiny a Matěje Stránského dostali povolávák i hokejisté Sparty. O mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku zabojují Josef Kořenář, Jakub Krejčík, Michal Kempný, Pavel Kousal, Filip Chlapík a Michael Špaček.

Členové Grossova souboru se na úterním tréninku v porubské RT Torax Areně proháněli jen osm dnů po obrovském šoku. Znovu po roce kousali bolavý nezdar v rozhodujícím sedmém semifinále. „Stejné jako minulý rok,“ povzdechl si Kempný. „Ani nevím, co k tomu víc říct. Zklamání je obrovské, ale my to už nevrátíme.“

Místo favorizované Sparty se do přímého boje o Masarykův pohár probojovala Kometa. Byť se právě Kempný v jejím dresu před lety proháněl, finálovou sérii Brna s Pardubicemi nesleduje. „Upřímně? Neviděl jsem ani minutu. Teď po vyřazení by to pro mě byl zvláštní pocit, kdybych se na to díval v televizi,“ prozradil vítěz Stanleyova poháru z roku 2018.

Podobná slova volil také Filip Chlapík: „Neopadlo to, je to samozřejmě hořké. Měli jsme nějaké výstupní meetingy, jsou na to různé názory, ale asi byli lepší, když vyhráli 4:3 na zápasy. Výkony z naší strany nebyly ideální. Když jsem ale tady, nemyslím na to.“

Nápor z NHL se nechystá

Reprezentační trenéři nechali sparťanům pár dnů k nabrání sil, na ostravský kemp je sezvali až následně. „Jsem moc rád, že jsem tady, vážím si toho. Těším se na každý zápas a na každý trénink. Na Spartě jsme skončili trošku dříve, než jsme si představovali, a to, že tady můžu být, je taková nadstavba,“ hlásil Kempný.

„Tři dny jsem byl bez ledu a pak jsem měl od Židly (Marka Židlického) hovor. Začal jsem se připravovat, na Spartě jsme ještě měli k dispozici led. Je to ale něco jiného než trénovat s týmem,“ líčil čtyřiatřicetiletý bek.

V současném výběru je po Tomáši Kundrátkovi, který úvodní trénink v Ostravě kvůli viróze vynechal, druhý nejstarší. „Reprezentuju rád, těšil jsem se,“ navázal mistr světa z Prahy. „Je super, že tady jsme ve větším počtu. Trénovali jsme, chodili jsme na led a do posilovny, avšak trénink v takovém tempu v národním týmu je samozřejmě něco jiného,“ doplnil svého spoluhráče Chlapík.

Zatímco Kempného životopis čítá pět účastí na mistrovství světa, Chlapík bojuje o svůj teprve druhý šampionát. Šanci má tentokrát větší než v minulých letech, nápor borců z NHL se nechystá. „Nekoukám na to, vždycky je to o hráči, jak se ukáže. A také o tom, koho trenéři do sestavy potřebují. Budu se snažit do toho dát maximum. Pak se uvidí,“ dodal Chlapík.