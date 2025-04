Cizina místo Česka? Poslechl jsem rodiče, usmívá se Zadina. Pro MS udělá maximum

Přesně před rokem skončila jeho reprezentační mise rychle, trvala jen jeden zápas. Po turnaji v Brně kouč hokejové reprezentace Radim Rulík vsadil na jiné, Filipa Zadinu do Prahy nevzal. V létě se šikovné křídlo přesunulo ze San Jose do Davosu, kde spolu s Matějem Stránským táhlo týmovou produktivitu. Na reprezentační kemp do Ostravy přijelo s mnohem výraznější rolí. „Je lepší pocit sem přijet po sezoně, kterou jsem odehrál víceméně celou,“ nezastírá Zadina.

Na letošní šampionát dorazí z NHL méně hráčů než v minulém roce. Jak vnímáte boj o místo?

„Asi normálně. Jdu trénink po tréninku a zápas od zápasu. Uvidím, kolik utkání přijde. Budu se snažit hrát svou hru a hrát pro tým. Udělám pro to maximum a uvidíme, jestli to dopadne.“

V minulém roce jste se do závěrečné nominace nedostal. Máte to v hlavě i nyní?

„Jak říkám, jdu trénink po tréninku. Před rokem jsem přijel z Ameriky, hrál jsem turnaj v Brně a nedostal jsem se tam. Teď nechávám klidnou hlavu a říkám si, že když pro to udělám maximum, šance může být větší. Chci zanechat dobrý dojem.“

Cítíte se lépe než po předchozím ročníku v San Jose?

„Když člověk vydrží zdravý po celou sezonu a celý rok je v dobrém tempu, hraje se mu lépe. Jsem rád, že doteď to tak bylo a věřím, že to tak bude i nadále. Je lepší pocit sem přijet po sezoně, kterou jsem odehrál víceméně celou. Byla fajn.“

Návrat do Evropy vám teda pomohl?

„Těžko se to porovnává, protože se jedná o dvě rozdílné ligy. Dostal jsem úplně jinou roli, než jakou jsem měl v Americe. Těší mě, jak mě v Davosu přijali, a doufám, že i oni byli spokojení s tím, že jsem jim důvěru tak nějak vrátil. Chtěl bych na tom stavět a být lepší.“

Angažmá ve Švýcarsku hodnotíte jako dobrý krok?

„Hodnotím to pozitivně, ale je škoda, že jsme vypadli v semifinále. Narazili jsme na Curych, který je výborně poskládaný. Mají skvělý tým, od gólmana po posledního útočníka. Sahali jsme po postupu, ale pak se ukázaly rozdíly ve zkušenostech, které jsme jako tým moc neměli. Dost mladých kluků hrálo ve čtvrté lajně. Myslím si, že ze sezony jsme vyždímali maximum. Směrem do budoucna je na čem stavět.“

Usnadnil vám adaptaci v Davosu spoluhráč Matěj Stránský?

„Samozřejmě. Vždycky jsem byl zvyklý mít Čecha v týmu, navíc s Matějem jsme hráli v Třinci v covidové sezoně. Znal jsem ho, takže je fajn ho mít v týmu.“

Nebudu zapírat, přemýšlel jsem o Česku

Jak se v Davosu žije?

„Je to super. Když začne zimní sezona a padá sníh, jedete na zimák a vidíte deset dvacet lyžařů připravených jet autobusem na sjezdovku. Je tam skvělé zázemí pro tým, rodiny a pro lidi, kteří v Davosu žijí. Přes zimu tam bývá víceméně slunečno, hory jsou zasněžené. Prostě paráda, nemůžu si stěžovat.“

Smlouva vám poběží i v příští sezoně. Máte v hlavě návrat do NHL, když se vám bude znovu dařit?

„Uvidíme. Myslím si, že do sezony jsem dal maximum. A jestli to přijde, tak to přijde. Pokud ne, hlavu věšet nebudu. Pár let jsem v NHL byl, zkusil jsem si to, bylo to super, ale v Davosu jsem cítil, že mě brali jako platného hráče. Dali mi roli, kterou jsem naplnil. Kdyby něco podobného mohlo přijít z Ameriky, stoprocentně bych to vzal. Na druhou stranu ale koukám do budoucna. Chci být dobrý hráč, který pomáhá týmu rozhodovat zápasy. Takovou roli jsem v Americe neměl. Přesun do Davosu byl chytřejší krok pro můj hokejový vývoj. Věřím, že jsem byl lepší než minulý rok.“

Stěžejní roli byste měl i doma v Pardubicích. Na návrat je ještě čas?

„Nebudu zapírat, přemýšlel jsem o Česku, ale rodiče mě přemluvili, abych zůstal v cizině, protože do Česka se můžete vrátit vždycky. Je mi pětadvacet. Když jsem se rozhodoval, bylo mi o rok méně, takže jsem si ještě nedokázal představit podepsat v Česku a celý život trávit doma. Z Česka je pak trošku těžší se dostat do ciziny, než když jdete přímo z Ameriky. Jako správný syn jsem rodiče poslechl.“ (usmívá se)

Váš táta dělá asistenta v Pardubicích a bojuje o titul. Jste během finálové série v kontaktu?

„Když jsem teď byl doma, viděli jsme se každý den. Ale moc se o tom nebavíme, ať má klid a nebere si práci domů. On si ji samozřejmě bere i tak, ale někdy alespoň přijde na jiné myšlenky.“

Jak finálové rozuzlení vidíte?

„Je to vyrovnané, fanoušek si to užívá. Obzvlášť minulý zápas, který skončil přestřelkou. Tátovi to samozřejmě přeju, zasloužil by si to. Doufám, že to přinesou do Pardubic, ale Brno má výborně poskládaný tým a gólman jim chytá neskutečně, což Wilda (Roman Will) taky. Bude to souboj brankářů a bude to o štěstíčku. Doufám, že to půjde co nejdál a rozhodne game 7. Těším se na to. Oba týmy si to zaslouží.“

Předpokládaná sestava na čtvrteční zápas (17:30) proti Slovensku:

Kořenář (Kacetl) - Adámek, Krejčík, Košťálek, Kempný, Kundrátek, Ticháček, Kučeřík, Pyrochta - Stránský, Černoch, Beránek - Kousal, Špaček, Zadina - Chlapík, M. Kovařčík, Voženílek - Kurovský, Klíma, Lenc

Mimo sestavu: Zajíček – Galvas, Cibulka, Reichel, Kodýtek, O. Kovařčík