Jedno je zřejmé: hokejisté Sparty po hořkém vyřazení Kometou v extraligovém semifinále nespadli do nekonečné deprese. Vyvolení hráči nominovaní Radimem Rulíkem do národního týmu ukázali v Ostravě čerstvou hlavu i nohy, zájem a touhu osladit si finiš sezony. Češi porazili v rámci přípravy Slováky 4:0, v pátek se v porubské RT Torax aréně půjde na odvetu. Pak už přijde na řadu brněnská generálka a odlet na sever.

Boj o nominaci na mistrovství světa v Herningu a Stockholmu (9. – 25. května) směřuje do cílové rovinky. Vzhledem k tomu, že zastoupení zámořské scény v týmu obhájců titulu z Prahy se může pohybovat někde kolem šesti až osmi borců, vzniká velmi zajímavý prostor pro další adepty. A patří do něj i početná sparťanská klika.

Ve čtvrtek se předvedla velmi dobře, přinesla zajímavý vklad v rámci své nominační mise. Včetně „čistého“ gólmana Josefa Kořenáře, který vychytal šesté vítězství v šestém duelu v reprezentačním dresu. „Měli velkou chuť. Jsou to profíci,“ pochvaloval si kouč Radim Rulík přístup sparťanů. „Když jsme kluky oslovili, rozhovory s nimi nebyly jednoduché, opravdu to těžce nesli,“ připomněl trenér odchod z ledu po sedmém semifinálovém duelu s Kometou. „Nebyli po psychické stránce ready. Ale změna prostředí, nový tým a spoluhráči, to všechno napomohlo tomu, že tam ta chuť byla,“ dodal.

První gól Michael Špaček, druhý Filip Chlapík. Ale pozor, nehráli spolu, jak by se leckdo domníval a myslel přitom na sezonní zvyk z pražského klubu. Špaček se ocitl v centru druhé formace s křídly Pavlem Kousalem a Filipem Zadinou. Ke konci první třetiny právě sparťan Kousal vyrazil po křídle kupředu, puk bezvadně přenesl do šance Špačkovi, který blafákem rozburácel publikum.

Ve druhé části Rulík vyslal na led třinecko-sparťanskou přesilovkovou pětku Kundrátek – Kousal, Špaček, Voženílek, Chlapík. Na první dobrou nečekané propojení velkých rivalů přineslo potřebný vzruch před brankovištěm, jenž rezultoval v gólovou střelu Chlapíka, dalšího sparťana.

Rychlá a šikovně kombinující Špačkova lajna s Kousalem a Zadinou na Slováky platila. Mozek útoku dobře zavážel puk do ofenzivní třetiny, na Kousalovi šlo vidět, že si vzal kritiku vystoupení z play off k srdci a hýřil zápalem. Zadina zas a znovu ukazuje, že mu švýcarská NL sedí. V Davosu jako ligový nováček napálil 27 gólů v 53 utkáních, to je vynikající vizitka.

Třetí úder, druhý v početní převaze českého týmu, obstaral Zadinův klubový parťák Matěj Stránský, který je v Ostravě doma. Blízko to sem má i Daniel Voženílek, jenž v závěru buldočí zavilostí upravil na konečných 4:0.

Lidi se bavili, zatleskali už čtvrtému triumfu Čechů v přípravě s čistým kontem. A sparťané měli radost, že tomu výrazně pomohli. Centr Michael Špaček si určitě zvedl šance na MS. „Přiznám se, že bylo těžko spolknout to zklamání. Ale jak se říká, život jde dál. Mám před sebou nový cíl, na který se soustředím, a jediné, co mě teď zajímá, je reprezentace. Což pomáhá i tomu na play off dál nemyslet,“ řekl Špaček.

