Sparťané proti Slovákům váleli. Chuť dostat se na MS je velká, netají Špaček

Trenér Radim Rulík si po duelu pochvaloval, s jakou chutí jste vy a další sparťané absolvovali zápas. Můžete to potvrdit?

„Samozřejmě. Klubová sezona pro nás skončila velkým zklamáním, a když mi trenér zavolal, jestli se nechci připojit, měl jsem z toho radost. Chci si prodloužit sezonu, snažím se zabojovat o mistrovství světa. Chuť dostat se na něj je velká.“

Váš útok s Pavlem Kousalem a Filipem Zadinou zajímavě prosperoval, jaký pocit jste měl vy sám?

„Oba dva to jsou extrémně kvalitní hráči, rychlostně vybavení. Já se snažím rozdávat jim to do prken, protože rychlost mají výbornou. Jsou to velmi šikovní a chytří hokejisté. Takhle pohromadě jsme hráli poprvé a myslím, že nám to celkem vyšlo. Uvidíme, jak to bude dál.“

Navíc vypadá velmi zajímavě propojení vašeho útoku s Filipem Chlapíkem na přesilovce, tedy s hráčem, s nímž jste toho odehrál už spoustu…

„Ano, s Filipem jsme toho spolu nahráli už docela dost. Jak ve Švýcarsku, tak ve Spartě. Jsme zvyklí hrát spolu na přesilovce. Víme jeden od druhého, co čekat. Jsme na sebe zvyklí.“

Jak těžké bylo překousnout zklamání z vyřazení v semifinále play off, otočit list a najít v sobě chuť porvat se o mistrovství světa?

„Bylo to těžké… Přiznám se, že bylo. Ale jak se říká, život jde dál. Mám před sebou nový cíl, na který se soustředím a jediné, co mě teď zajímá, je reprezentace. Stejně jako všichni ostatní se snažím zabojovat o šampionát, což pomáhá i tomu na play off dál nemyslet. Stejně je to minulost, kterou člověk už nevrátí. Jdu den ode dne a se snahou odvést sto procent.“

Brankář Josef Kořenář po utkání vtipkoval, že vám sparťanům to na kempu pálí a že si prý do vás rýpnul, jaká je škoda, že vám to nestřílelo o pár týdnů dřív…

„Vážně? To ani nevím… (usmívá se) Ale je pravdou, že v play off, hlavně v posledních zápasech, jsme moc gólů nedávali.“

Díváte se na extraligové finále?

„Po očku se dívám na výsledky. Že bych se díval živě, to ne.“

Jaké to je potkávat Slováky z extraligy i v reprezentaci? Skoro půlka týmu hraje českou soutěž...

„Přiznám se, že znám jen pár kluků z Třince. Ostatní ne, protože jsem byl nějakou dobu venku a úplně nemám zmapované všechny kluky ze Slovenska, kteří hrají naši extraligu.“