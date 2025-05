Česko - Švédsko 2:4. Porážka a strach o dva mistry světa! Nedohráli Kundrátek a Kempný

Národní tým nastoupil na Švédy ve výrazně obměněné sestavě oproti čtvrtečnímu duelu, což se dalo čekat. Trenéři mají k dispozici v Brně aktuálně 33 hráčů, takže se chystali je ve třech zápasech protočit.

Z finalistů naskočil proti Švédům pouze pardubický obránce Libor Hájek. Zbylí hráči (Červenka, Flek, Kondelík a Hájek) zatím dostali volno.

Soupeř třikrát udeřil v početní výhodě, a i když se soubor Radima Rulíka snažil o vyrovnání, nakonec se mu to nepodařilo a porážka 2:4 znamená první ztrátu za tři body v dlouhé přípravě na mistrovství světa.

Fanouškům i trenérům dvakrát pořádně zatrnulo. To když zůstali na ledě ležet dva čeští obránci, klíčoví muži a mistři světa z Prahy. A parťáci, kteří toho vedle sebe v národním týmu spoustu odehráli.

Nejdřív Tomáš Kundrátek inkasoval ramenem do tváře a těžce se zvedl z ledu, švédský útočník Frödén za to vyfasoval trest do konce utkání. Do zápasu se už potom třinecký obětavec nevrátil.

Poté se po smolném zákroku skácel k ledu i jeho dlouholetý reprezentační spoluhráč Michal Kempný, jemuž na nohy musel pomoct lékař národního týmu Tomáš Vyskočil. Zadák se pak pomalu šoural do kabiny a nevypadalo to s ním vůbec dobře… Ani on nedohrál, cestou do kabiny se držel za břicho.

Ještě před utkáním byly oceněny dvě velké osobnosti českého hokeje. Dres k nedávným šedesátinám obdržel Dominik Hašek, zřejmě nejlepší brankář v historii. Olympijský šampion z Nagana, jenž si právě výkony v Japonsku zajistil sportovní nesmrtelnost, slyšel velký aplaus.

Stejně jako muž, který na led chodil jenom výjimečně. A to když se někomu něco přihodilo. Současný lékař Komety, Zdeněk Ziegelbauer, jenž ve stejné pozici působil u národního týmu a oslavil šest titulů mistra světa! Ten obdržel dres za 75. narozeniny, přitom působí neustále mimořádně vitálně.

Když Hašek odcházel z ledu poté, co ho fanoušci odměnili bouřlivými ovacemi, vyfotil se s fanoušky, s některými z nich si plácnul i po schodech, když kráčel do VIP prostor.

Na ledě si odbyl reprezentační debut jeden z jeho nástupců. Gólman Daniel Vladař odchytal ve 27 letech premiéru za seniorskou reprezentaci. A právě Hašek mu po zápase předával cenu pro nejlepšího českého hráče.

Na 2:3 snížil obrovitý útočník Adam Klapka. I když na ledě z něj jde strach, v civilu působí mimořádně mile. Když více než dvě hodiny před zápasem přicházel do kabiny, ochotně se zastavil u vozíčkářů, dlouholetých věrných fanoušků národního týmu. Vyfotil se s nimi, rozdal podpisy.

V akci ukázal svoji druhou tvář. Důrazného beranidla a hráče, jenž soupeřům nic nedaruje. To ukázal ve 38. minutě, kdy se přesně zorientoval před brankou a poslal puk za záda gólmana Söderbloma.

Ale to byl poslední český úspěch. Takže vítězství brali Švédové.

V neděli je poslední šance ukázat se před oznámením nominace.

Tabulka turnaje 1. Švédsko 2 2 0 0 0 6:3 6 2. Švýcarsko 2 1 0 0 1 9:4 3 3. Česko 2 1 0 0 1 6:6 3 4. Finsko 2 0 0 0 2 4:12 0