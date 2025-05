Čeští hokejisté nastupují do posledního zápasu před mistrovstvím světa. V rámci Českých her se v Brně se loučí v duelu se Švýcarskem, se kterým se střetnou i v úvodním utkání šampionátu. Svěřenci trenéra Radima Rulíka už ovládli seriál Euro Hockey Tour a rádi by se na mistrovství světa naladili vítězně, povede se jim to? V brance startuje gólman Utahu Karel Vejmelka. ONLINE přenos utkání sledujte od 16.00 na iSportu.