ZIMÁK XXL: zákulisní historky z MS i spor, koho nominovat na Hry. Kdo po Rulíkovi?

V druhé části nového dílu s Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem velmi konkrétně rozebereme uvažovaná jména pro zimní olympijské Hry v Miláně, které se konají v únoru příštího roku. Spadne v hierarchii uvažování trenérů Karel Vejmelka? Měl chytat Daniel Vladař? Kde vzít obránce na ZOH a koho k Davidu Pastrňákovi do útoku? Tady zrovna nepanovala shoda… A to ani v případě Adam Klapky a způsobu, jak s ním naložil kouč Radim Rulík. Kteří trenéři by v budoucnu mohli nahradit úspěšný realizační štáb?

Nový díl Zimáku najdete na zimakpodcast.cz či v sekci Premium na iSportu.

Zázrak se nestane dvakrát. Český hokej i fotbal jsou na tom podobně, mají málo TOP hráčů

Sestava z MS se změní: Na olympiádu Kulicha a Blümela, komplikace v obraně