Zimák ŽIVĚ: Zacha ano, Hertl ne. Co všechno lze číst v první šestce pro olympiádu?

Ale co když se v sezoně bude dařit víc jiným brankářům? Tyto a další otázky probíral ZIMÁK ŽIVĚ s tradičním hostem Jaroslavem Bednářem.

Debatovalo se i nad přestupovými novinkami v extralize, podívali jsme se i na to, v jaké části nové kladenské sestavy by mohl najít místo Jaromír Jágr a kam by konci v Třinci mohl zamířit uznávaný obránce Jakub Jeřábek.

Přestupy NHL ONLINE: Nový parťák Pastrňáka. Rangers se měli ptát Colorada na Nečase