Zápas Sigmy v Jerevanu přerušen kvůli konfliktu fanoušků. Domácí kradli olomoucké vlajky
PŘÍMO Z JEREVANU | Euforii z vítězného gólu Sigmy v Jerevanu, kterým Abdoulaye Sylla vrátil hostům vedení 2:1 ve 24. minutě, rychle vystřídal strach. Jen o pár sekund později byl totiž duel přerušen kvůli konfliktu u sektoru olomouckých fanoušků, kterým měli příznivci arménského Noah krást vlajky. Pauza trvala šest minut, situaci přišla uklidnit policie i kapitán Hanáků Radim Breite.
Málokdo věděl, co se děje. Jen co trenér Tomáš Janotka s realizačním týmem oslavil druhou branku, začaly tribuny na Stadionu republiky v Jerevanu pískat. Zraky všech se po chvíli obrátily do sektoru olomouckých fanoušků, kde právě probíhal konflikt mezi příznivci z Moravy, kterých dorazilo zhruba 125, a Arménie.
Podle zatím neoficiálních zpráv nepokoje vznikly tak, že fanoušci Noah ukradli – nebo minimálně se snažili ukrást – sigmákům vlajky, o čemž svědčí i pohled na fotografie a videa iSportu. Před startem jich bylo v sektoru hostů mnohem víc než po necelé půlhodině utkání.
Zdroje redakce hovoří o tom, že začali provokovat a krást dva Arméni, načež začaly lítat mezi oběma tábory světlice a koš. Norský rozhodčí zápas přerušil, k lidem z Hané přiběhl okamžitě kapitán Radim Breite, načež začala úřadovat policie.
Po šesti minutách bylo utkání opět rozehráno, nicméně už bez vlajek v sektoru Olomouce. První půle se dohrála za neměnného stavu 2:1, Sigma pak vedení udržela a z Arménie veze tři body. Večer v ulicích více než milionové metropole pod Araratem bude zřejmě ještě dost divoký...
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3
Mainz
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4
AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5
Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|6
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7
Šachtar
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|8
KuPS
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Raków
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|10
AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|11
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|12
Sparta
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|13
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|14
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|15
Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|16
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|17
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|18
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|19
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|20
Rijeka
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|21
Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|22
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|23
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|24
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|25
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|26
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|27
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|28
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|29
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
Shamrock
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|31
Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|32
Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|33
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|34
Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
- Osmifinále
- Play-off