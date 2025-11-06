Předplatné

Zápas Sigmy v Jerevanu přerušen kvůli konfliktu fanoušků. Domácí kradli olomoucké vlajky

Fanoušci Sigmy v Jerevanu
Fanoušci Sigmy v JerevanuZdroj: koláž iSport.cz
Pochod olomouckých fanoušků v Jerevanu
Fanoušci Olomouce na výjezdu v Jerevanu
Pochod olomouckých fanoušků v Jerevanu
Gólová radost olomouckých fotbalistů
Pochod olomouckých fanoušků v Jerevanu
Gólová radost olomouckých fotbalistů
Pochod olomouckých fanoušků v Jerevanu
11
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (3)

PŘÍMO Z JEREVANU | Euforii z vítězného gólu Sigmy v Jerevanu, kterým Abdoulaye Sylla vrátil hostům vedení 2:1 ve 24. minutě, rychle vystřídal strach. Jen o pár sekund později byl totiž duel přerušen kvůli konfliktu u sektoru olomouckých fanoušků, kterým měli příznivci arménského Noah krást vlajky. Pauza trvala šest minut, situaci přišla uklidnit policie i kapitán Hanáků Radim Breite.

Málokdo věděl, co se děje. Jen co trenér Tomáš Janotka s realizačním týmem oslavil druhou branku, začaly tribuny na Stadionu republiky v Jerevanu pískat. Zraky všech se po chvíli obrátily do sektoru olomouckých fanoušků, kde právě probíhal konflikt mezi příznivci z Moravy, kterých dorazilo zhruba 125, a Arménie.

Podle zatím neoficiálních zpráv nepokoje vznikly tak, že fanoušci Noah ukradli – nebo minimálně se snažili ukrást – sigmákům vlajky, o čemž svědčí i pohled na fotografie a videa iSportu. Před startem jich bylo v sektoru hostů mnohem víc než po necelé půlhodině utkání.

Zdroje redakce hovoří o tom, že začali provokovat a krást dva Arméni, načež začaly lítat mezi oběma tábory světlice a koš. Norský rozhodčí zápas přerušil, k lidem z Hané přiběhl okamžitě kapitán Radim Breite, načež začala úřadovat policie.

Po šesti minutách bylo utkání opět rozehráno, nicméně už bez vlajek v sektoru Olomouce. První půle se dohrála za neměnného stavu 2:1, Sigma pak vedení udržela a z Arménie veze tři body. Večer v ulicích více než milionové metropole pod Araratem bude zřejmě ještě dost divoký...

#TýmZVRPSkóreB
1Samsunspor33007:09
2Celje33007:29
3Mainz33004:19
4AEK Larnaka32105:07
5Fiorentina32016:26
6FC Lausanne22004:06
7Šachtar32016:46
8KuPS31204:25
9Raków31203:15
10AEK Atény31118:44
11Vallecano21104:24
12Sparta31114:24
13Štrasburk21103:24
14Jagiellonia21102:14
15Noah31113:34
16Olomouc31113:44
17Zrinjski21015:13
18Lech Poznań21015:33
19Crystal Palace21012:13
20Rijeka21011:13
21Varšava31023:43
22Škendija21011:23
23AZ Alkmaar21011:43
24Lincoln21012:63
25KF Drita20202:22
26Häcken20202:22
27Omonia Nikósie20111:21
28Shelbourne20110:11
29Universitatea Craiova20111:31
30Shamrock30122:71
31Breidablik30120:51
32Aberdeen30122:91
33Slovan Bratislava30032:60
34Kyjev20020:50
34Hamrun30030:50
36Rapid Vídeň20021:70
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů