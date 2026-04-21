Špaček: Jsem pyšný, co jsme se Spartou předvedli. MS mě láká, ale jdu den po dni
Táhl a málem dotáhl Spartu do vysněného extraligového finále. Michael Špaček s přibývajícími bitvami v play off zvedal i svůj výkon, v Game 7 proti Pardubicím pálil pumelici do tyčky v momentu, který mohl naklonit duel o všechno na rudou stranu. Nestalo se. Zapomněl už na černou středu?
Být naštvaný dlouho nemohl, Radim Rulík si centra s vysokou kvalitou dovedností vytáhl na kemp do Jihlavy. V hlavě musel rychle přepnout. Jen to nešlo tak snadno. Logicky. Sada Sparty s Pardubicemi přesáhla hokejové hranice, bez nadsázky ji sledovala celá republika. Nebo skoro celá. „Člověk to vzadu v hlavě pořád někde má,“ netají Špaček. „Je to škoda, scházel kousek. V kabině panovala po celou dobu dobrá atmosféra, cítil jsem z týmu, že máme velkou šanci přes ně přejít. Bohužel jsme poslední zápas prohráli a vypadli,“ pokrčí rameny na srazu v Jihlavě.
V živé paměti zůstává, jak 29letý centr hned zkraje sedmého duelu vypálil z dálky na Romana Willa, jenž na poslední chvíli vyškrábl puk na tyč, ten se za jeho zády odrazil ven. Pro fanoušky obou táborů infarktová situace. „Kdybychom první gól dali my, mohlo to být jiné,“ uvažuje nahlas. „Dali ho oni, ale pořád zbývalo dost času minimálně vyrovnat. Šance byly, měli jsme i krátkou přesilovku pět na tři, Aaron Irving trefil tyčku… Je to fakt škoda, hráli jsme dobře,“ mrzí jej pořád.
Sparta však ukázala v play off charakter a po celkově neduživé základní části nabrala dech v pravý čas. Srazila Kladno i Plzeň, ačkoli pokaždé ztrácela. „Jsem na naše mužstvo pyšný, týmy proti nám měly několik mečbolů. V základní části jsme si prošli určitou krizí, bylo to nahoru dolů. Ale v play off jsme hráli fajn hokej, prezentovali jsme se fakt dobře. Hrabali jsme jako jeden tým, akorát škoda, že to nedopadlo i v sedmém zápase. Porazit v něm Pardubice by byla krásná třešnička na dortu. Nepovedlo se, ale nemáme se za co stydět,“ shrnul bývalý útočník Dynama a majitel titulu s Třincem z jara 2021.
Reprezentace se neodmítá
Za klubovou sezonu udělal tlustou čáru, nebo se o to aspoň snaží. Do hlavy si nyní každopádně dává boj o MS ve Švýcarsku. „Teď jsem tady a věřím, že mi to pomůže nějakým způsobem zapomenout. Čeká mě nová výzva. Byl jsem rád, že mi pan Rulík zavolal, a těší mě, že si sezonu můžu prodloužit. Reprezentace se neodmítá a jsem šťastný, že tu můžu být. Zdravotně jsem už v pohodě,“ hlásí.
Což bohužel nemůže říci jeho parťák Filip Chlapík, jenž podle všeho laboruje s třísly. Situace nevypadá růžově. „Byl bych moc rád, kdyby tady s námi byl, ale nemůžu za něj momentálně mluvit. Nevím přesně, jak se jeho zdravotní stav vyvíjí,“ prohodí ke kamarádovi.
Kdyby se účastník čtyř šampionátů a jedné olympiády dostal do finálního výběru, vrátil by se do míst, kde to dobře zná. Ve Švýcarsku dva a půl roku od sezony 2022/23 působil. Nejprve u „Italů“ v Ambri-Piotta, poté u „Francouzů“ v Servette Ženeva. „Určitě mě mistrovství láká i z toho důvodu, znám to tam. Kluziště mi vždycky vyhovovalo,“ připomíná nejširší možné rozměry ledové plochy. „Cesta ale bude dlouhá, konkurence je veliká. Jdu den po dni a uvidíme, jak to dopadne.“