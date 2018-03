Jsem zklamaný, ale od teď chci hrát play off každý rok, přeje si talent Kaut

Třinecký útočník David Cienciala ohromil play off i celou extraligu! Ve svých 22 letech zaznamenal v rozhodujícím utkání play off proti Pardubicím sedm asistencí • ČTK

Martin Kaut v play off proti Třinci zazářil. Na postup Pardubic to však nestačilo • ČTK

Pardubičtí fanoušci vyvolávali u tunelu do kabin své hráče. Jejich tým prohrál sedmé čtvrtfinále v Třinci 1:8, stejně jim děkovali za ten příběh a velký skok. Před rokem baráž, teď play off. Kousek od nich stál osmnáctiletý Martin Kaut, který si poprvé vyzkoušel vyřazovací boje mezi dospělými. Silou vůle zadržoval slzy. „Začali jsme úplně špatně, Třinec nás už v té první třetině přestřílel 15:1. Nevím, co se s námi stalo,“ byl smutný. Sezona skončila. Bolelo ho to.

Martin Kaut ani nemusel vykládat, jak je zklamaný. Bylo to vidět. Na něm i na spoluhráčích. Petr Čáslava vletěl do kabiny jako první. Místo velkého boje o semifinále se z utkání stala třinecká exhibice. „Vůbec jsme tady neodehráli dobrý zápas. Mrzí mě, že jsme ani třetí třetinu nezvládli se ctí. Strašně těžko se to komentuje,“ soukal ze sebe Kaut.

Svoje první play off mezi dospělými z osobního pohledu zvládl. Postupně se vypracoval až do druhé přesilovkové formace, jeho lajna PPK s Patrikem Poulíčkem a Jordannem Perretem byla divoká, jezdila. Zanechala za sebou dobrý dojem. Kaut zazářil v šesté bitvě, kdy posbíral 4 body za dva góly a dvě asistence při výhře Pardubic 6:3.

„Moc jsem si play off užíval, atmosféra, skvělé zápasy. Neskutečný zážitek. S takovým hokejem jsem se ještě nesetkal, všechno jde nadoraz, je to vyhecované, hráči si nadávají... Jsem teď děsně zklamaný. Ale jedno vím jistě, budu chtít hrát play off pokaždé, každou sezonu,“ rázně vypálil.

Útěcha? Debakl bude chvíli bolet. Ale za celou sezonu Pardubicím rozhodně nikdo nadávat nebude. „Jo, teď je to ještě těžké, ale spíš je lepší se koukat na celý ročník, který byl pozitivní. V půlce jsme byli třináctí, nakonec jsme základní část končili na šestém místě, hráli čtvrtfinále, dostali se do sedmého zápasu. Semkli jsme se jako jeden tým, dokázali, že to tady v Pardubicích taky může být dobré. Štve mě, že jsme teď v Třinci nevyhráli, ale postupně na to snad budeme koukat, že se nám něco povedlo,“ dodal osmnáctiletý útočník.

Kterého ještě jeden vrchol sezony čeká, v létě vyrazí na draft, podle žebříčků by měl mít naději, že si ho některý z klubů NHL vybere už v prvním kole.

