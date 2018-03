Raketa Pyrochta! Bek Tygrů si výkony řekl o nároďák. Neřeším to, tvrdí

Byl jednoznačně nelepším hráčem Liberce v play off. Obránce Filip Pyrochta v klíčové fázi ročníku zazářil. V 21 letech dokázal řídit přesilovky, rozdávat přesně pasy, střílet. Nepanikařil, hrál jako ostřílený mazák. „Byl vynikající. Hlasitě si řekl o pozornost reprezentačních trenérů,“ vysekl svému svěřenci pochvalu kouč Filip Pešán. Sám Pyrochta se o národním dresu bavit nechtěl. „Uvidíme, co bude,“ řekl po vyřazení Tygrů v sedmém utkání po výsledku 1:2.

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Mountfield HK - Liberec 2:1. Domácí v sedmém zápase urvali postup, utkají se s Třincem VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:41. Koukal, 37:45. Smoleňák Hosté: 59:38. L. Krenželok Sestavy Domácí: Rybár (J. Pavelka) – Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Cibulskis, Vydarený – Smoleňák, Koukal (A), Červený – Jaroslav Bednář (C), Džerinš, Cingel – Köhler (A), Dragoun, Berger – Vopelka, Kukumberg, Zigo – R. Pavlík. Hosté: Will (Janus) – Ševc (C), Pyrochta, Šmíd (A), Jánošík, Derner, Maier – L. Krenželok, P. Jelínek (A), Bulíř – M. Kvapil, Filippi, Bakoš – Ordoš, Redenbach, Jašek – J. Vlach, Lakatoš, J. Stránský. Rozhodčí Hribik, Šír – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna Návštěva 6890 diváků

Tři vítězné góly z předbrankového prostoru vám dal Radek Smoleňák. Jak těžké bylo uhlídat ho?

„Před brankovištěm je jeho domov. Říkali jsme si k němu několik věcí, ale neubránili jsme ho. Na takového hráče jsme si měli dávat mnohem větší pozor. Bohužel.“

Co zlomilo sedmý zápas?

„První gól. Bylo to vyrovnané, říkali jsme si, že se nesmíme sesypat. Bojovali jsme, makali. Dali jsme kontaktní branku, ale už bylo pozdě. Nemyslím si, že jsme byli horším týmem, ale nevyšlo to. Máme ale hlavy nahoře. Pro fanoušky to musela být parádní série. Hradci gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších bojů.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Liberec 2:1. Domácí v sedmém zápase urvali postup, utkají se s Třincem 720p 360p REKLAMA

Vstřebává se tak těsný konec o to hůř?

„Jasně, polyká se to fakt těžko. Musíme být ale pozitivní. Odehráli jsme dobrou sérii. Převládá zklamání, ale na to, jak jsme vypadali ještě dva tři týdny před koncem ligy, můžeme být rádi, že jsme to dotáhli vůbec do předkola. I když nám nakonec chyběl bodík k šestce. Teď nás to mrzí, ale s odstupem času nám možná dojde, že jsme tu sezonu nakonec zahráli ještě docela dobře.“

Vy osobně jste měl v obraně Liberce jednu z klíčových rolí. Vnímáte velký posun ve své kariéře?

„Určitě. Poprvé jsem hrál paly off v základu od začátku. Je to opravdu úplně jiná soutěž. Nádherná! Kabina se najednou semkne, žije spolu.“

Napadlo vás, že tohle vyřazení pro vás nemusí znamenat nutně konec sezony? Reprezentační pozvánka by mohla přijít.

„Já vůbec nevím, co bude. Jsem hlavně rád, že se mi povedla sezona. Celou jsem ji odehrál po boku zkušeného beka Martina Ševce. Obrovsky mi pomohl, dal mi pomocnou ruku, všechno mi vysvětlil, řekl... Děkuju mu za to.“

Pešán po vyřazení Liberce: Zlomem v sérii byl 6. zápas, který jsme doma nezvládli 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Liberec: Euforie v Hradci! Svěřenci Václava Sýkory postupují do semifinále 720p 360p REKLAMA