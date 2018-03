Jsme tým, který šlape jako blázen, raduje se z postupu střelec Smoleňák

Bylo to hodně podobné jako v zápase číslo šest. Radek Smoleňák se zase potuloval kolem branky, opět tečoval vypálený gól a znovu z toho byl výsledek 2:1 pro Hradec. Celkem dal statný útočník v sérii s Libercem tři vítězné góly. „Bylo to dlouhý a nekonečný. Zaplaťpánbůh jsme to dokázali. Ten poslední sedmý zápas byl o pár chybách, my dali dva důležité góly a uhráli jsme si to,“ vykládal s velkou úlevou. Mountfield pokračuje, i díky jeho práci.

Proč jde dál Hradec a Liberec končí?

„Vidím za tím týmovou obětavost, každý znal svoji roli a plnil si ji. A taky kvůli gólmanům, máme dva nejlepší brankáře v lize. Díky nim jsme to dotáhli, i když se nám nedařilo.“

Ještě bych dodal, že i díky jednomu vysokému útočníkovi, který dal v sérii tři vítězné góly...

„Každý víme, čím jsme týmu platní. Já vím, že mu nejvíc pomáhám, když se motám kolem branky. Kolikrát ty góly nedám, ale vím, že tělem a prací dělám prostor pro ostatní. Musím v tom pokračovat dál. A že mě to tam občas trefí, je fajn bonus navíc.“

Pomlácený budete ale asi hodně, ne?

„Jak vánoční stromek. Ale nic, ve čtvrtek na to jdeme znova.“

Je ta vaše práce i o nějaké osobní odvaze si vlézt na to samé místo, kde dostanete pukem, koupíte ránu?

„Bolí mě to, jasně. Určitě bych to radši hrál na modré, dával ostatním žabky a v suchém triku si to tam dával. Ale v něčem mi ten nahoře přidal, v něčem ubral. Snažím se být platný týmu. Když mi trenér řekne, ať dělám něco jiného, udělám to. Vím, že ale tohle, když to řeknu blbě, umím. Tak musím pokračovat.“

Můžete o sobě říct, že máte čich na góly?

„Možná na tom něco bude, ale určitě to nemám tak, že bych se s něčím narodil. Tohle jsou věci, které se snažím dělat odmala. Táta mi vždycky tloukl do hlavy, že góly padají před brankou. Každá věc něco stojí. Někdy dostanu nasekáno, ale jindy udělám prostor ostatním, nebo z toho dáme gól.“

Hradec v pěti zápasech prohrával. Co s vámi dělaly vlastně ty rychlé liberecké náskoky?

„No, ono to bylo už tolikrát, že si tak řeknete jen: ´Hm, no gól.´(usměje se) Ani už pak nejste moc naštvaný. Hokej je krásnej v tom, že se hraje 60 minut a my pár zápasů dokázali rozhodnout až v závěru. Musíte makat dál.“

Jak moc je cenné porazit Liberec 4:3, ne ho sfouknout, ale sérii si vydřít?

„Moc. Liberec je ohromně silný tým, který, teď nechci nikoho urazit, stojí hlavně na třech lidech. Fantasticky hráli Roman Will, Marek Kvapil a třetí osobností byl trenér Pešán. On dokáže reagovat na každou situaci. Will chytal parádně a o Kvápovi se nemá cenu bavit, něco jsem s ním už odehrál a je to velký hokejista. Kdyby tyhle tři lidi neměli, je to úplně jiný tým. Trochu odbočím, ale přijde mi vtipný, jak se pořád řeší, že nemáme v českém hokeji chytré hráče, kteří umí něco vymyslet. A my tady v lize máme nejlepšího ofenzivního beka Trončinského, který nemá nikdy šanci hrát za repre. To samé je Kvápa. Má neskutečný ofenzivní schopnosti.“

Tak jste ho třeba vašim vítězným gólem nominoval...

„Nejsem trenér. (usměje se) Hrál fakt fantasticky. O to víc mě těší, že jsme porazili tým s takovými lidmi. Taky to nemyslím blbě, ale nemáme tolik individualit, my jsme spíš tým, který šlape jako blázen, tím jsme je dokázali vyřadit.“

Zajímá mě ještě jedna věc. Vy jste pořád mluvil o sebevědomí, jak je klíčové si pořád věřit. Vážně jste věřil takhle naplno i za stavu 2:3 na zápasy, kdy jste jeli do Liberce?

„Jo, nemůžete se bát. To by byla cesta do pekel, tak to chodí i v životě, pokud nevěříte sám sobě, v co můžete věřit? Myslím, že tohle je jedna z hlavních věcí, proč jsme to dokázali.“

Nebude těžké po tomhle velkém vypětí nastoupit ve čtvrtek do semifinále s tím, že je to a zápasy 0:0 a co bylo, je minulost?

„Víme, o co hrajeme. Udělali jsme první krok, hodně těžký. Třinec je neméně silný tým. Teď večer si dáme jedno, možná dvě piva a jdeme do toho nanovo, v úterý ráno zase do práce.“